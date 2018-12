Minus fünf Prozent Konjunktursorgen lassen Ölpreise einbrechen

Die Ölpreise sind in der Nacht zum Mittwoch außergewöhnlich stark gesunken. Der Preis für die in Europa wegweisende Sorte Brent brach um bis zu 5,6 Prozent ein, auf gut 56 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die für den US-Markt so wichtige Ölsorte WTI verbilligte sich gar um bis zu 7,3 Prozent und erreichte mit rund 46 Dollar pro Barrel den tiefsten Stand seit August 2017.

"Der anhaltende Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten schürt offensichtlich Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung im nächsten Jahr, was auch Auswirkungen auf die Ölnachfrage hätte", erklärten die Analysten der Commerzbank die Kursverluste.

Zudem habe Russland seine Rohölproduktion auf ein Rekordniveau angehoben. Dies wecke Zweifel, ob das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderstaaten (Opec+) ihre Produktion wie verabredet senken werden. "Zumindest dürfte es einige Monate dauern, bis Russland die zugesagten Kürzungen vollständig umgesetzt hat", erwartet die Commerzbank.

Hinzu kommt, dass das Rohölangebot aus den USA in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen ist. So hatte die US-Energiebehörde am Abend gemeldet, dass die US-Schieferölproduktion im Dezember erstmals die Marke von acht Millionen Barrel pro Tag knacken wird.