Gekündigtes Iran-Abkommen Ölpreis nähert sich der 80-Dollar-Marke

Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran hat am Donnerstag für einen weiteren Anstieg der Ölpreise gesorgt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 77,72 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. In der Nacht hatte der Preis bei bis zu 77,82 Dollar gelegen.

Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni wurde mit 71,62 Dollar notiert - 48 Cent mehr als am Vortag. In der Nacht hatte der Kurs bis zu 71,75 Dollar erreicht. Damit sind die führenden Rohölsorten der Welt so teuer wie zuletzt Ende 2014.

Nach dem von Präsident Donald Trump verkündeten Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit Iran ist die Lage im Nahen Osten angespannt. Israelischen Angaben zufolge beschossen iranische Kuds-Brigaden in der Nacht zum Donnerstag israelische Stellungen auf den Golanhöhen. Das israelische Militär wiederum griff iranische Stellungen in Syrien an. In den vergangenen Monaten hatte die israelische Armee mehrfach Ziele in Syrien attackiert. Konflikte im Nahen Osten könnten die Ölproduktion dämpfen - und dadurch die Preise steigen lassen.

Trumps Entscheidung hatte die Ölpreise bereits am Mittwoch um mehr als zwei Dollar anziehen lassen. Hauptgrund war die Furcht vor Angebotsengpässen, weil die Vereinigten Staaten ausgesetzte Sanktionen wiederaufleben lassen.

"Wir werden die höchste Stufe von Wirtschaftssanktionen einführen", sagte Trump. Allerdings ist unklar, was das Vorgehen der USA für den Ölmarkt konkret bedeutet. Die Europäische Union hält Trumps Entscheidung mit Blick auf die Lage im Nahen Osten für gefährlich und will die Sanktionen ausgesetzt lassen.

"Es herrscht die Sorge, dass die iranischen Ölexporte um eine Million Barrel pro Tag zurückgehen", sagte der Volkswirt Tomomichi Akuta von Mitsubishi UFJ Research and Consulting. Deswegen könnte sich Brent demnächst noch bis auf rund 90 Dollar verteuern. Viel weiter dürfte es nach Einschätzung von Experten aber nicht nach oben gehen, unter anderem, weil der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien als Stabilisator wirken will.

Saudis wollen Preis "nicht im Alleingang" stabilisieren

Bis zum Sommer oder sogar Herbst seien keine handfesten Auswirkungen auf die Ölmärkte zu erwarten, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen Insider des Förderkartells Opec, der mit der Strategie Saudi-Arabiens vertraut ist.

Das Königreich ist dem Bericht zufolge bereit, mehr zu fördern und damit für eine Stabilisierung zu sorgen. Dies werde es jedoch "nicht im Alleingang" tun. Die Herrscher in Riad stimmen sich laut dem von Reuters befragten Gewährsmann eng mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ab, die dieses Jahr den Opec-Vorsitz innehaben. Dies gelte auch für das Nicht-Opec-Mitglied Russland.

Seit Monaten bremsen maßgebliche Exportländer wie Saudi-Arabien und Russland die Förderung, um die Preise zu stützen. Im Vergleich zu seinem Tief von Januar 2016 hat sich der Brent-Preis deswegen in etwa verdreifacht. Einen Teil der Angebotsausfälle könnten zudem die USA auffangen. Durch den gestiegenen Ölpreis wird die technisch aufwendige und kostspielige Förderung von Schieferöl profitabler.