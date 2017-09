Referendum im Irak Ölpreis steigt auf Zweijahreshoch

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gestiegen. Hauptgrund war die Drohung der Türkei, Öllieferungen aus dem kurdischen Teil des Irak zu blockieren. Davon war vor allem der europäisches Rohöl betroffen. Der Preis für die Sorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Ein Barrel (je 159 Liter) kostete am Dienstagmorgen bis zu 59,49 Dollar - so viel wie seit Juni 2015 nicht mehr. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg auf 52,28 Dollar. WTI kostet derzeit so viel wie seit April dieses Jahres nicht.

Die türkische Regierung hatte am Montag damit gedroht, keine Rohöllieferungen mehr aus dem kurdischen Teil des Irak durch die Türkei fließen zu lassen. Trotz scharfer internationaler Kritik hatten die Kurden im Nordirak in einem historischen Referendum über ihre Unabhängigkeit abgestimmt.

Die Türkei lehnt eine Unabhängigkeit ab, da sie eine Destabilisierung der Region befürchtet. In der Türkei leben viele Kurden. Der Irak ist ein ölreiches Land.