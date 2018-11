Hohes Angebot Ölpreis stürzt ab

So billig war Rohöl seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Am Freitag ist der Preis für den Rohstoff regelrecht abgestürzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel am Nachmittag unter die Marke von 60 Dollar und kostete damit mehr als vier Prozent weniger als am Vortag.

Noch stärker verbilligte sich amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) - ein Barrel kostete zuletzt rund 51,30 Dollar und damit mehr als sechs Prozent weniger als am Vortag. Zeitweise war der WTI-Preis am Freitag sogar um mehr als sieben Prozent eingebrochen.

Damit setzt sich der Trend der vergangenen Wochen nun noch einmal verstärkt fort. Seit Anfang Oktober ist der Ölpreis um rund ein Drittel gesunken.

"Am Markt herrscht derzeit ein Überangebot", schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies. Daher sei die Talsohle auch immer noch nicht erreicht. Daten des Anbieters Refinitiv stützen die Erklärung. Ihnen zufolge übertrifft das Angebot die Nachfrage just seit Anfang Oktober.

Dazu kommt, dass viele Händler an den Rohölmärkten damit rechnen, dass sich die Konjunktur weltweit abschwächen wird, also die Nachfrage nachlässt. Als einen wichtigen Grund für diese Erwartung gilt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem steigen die Fördermengen in den USA von einem Rekordhoch zum nächsten. Experten zufolge wird die Produktion dort 2019 erstmals die Marke von zwölf Millionen Barrel pro Tag überschreiten. Dabei sind die US-Öllager bereits gut gefüllt.

Angesichts des Preisverfalls wird die nächste Sitzung der Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) mit Spannung erwartet. Das Ölkartell trifft sich am 6. Dezember, Saudi-Arabien appelliert bereits an seine Opec-Partner, die Förderung zu drosseln.

Der niedrige Ölpreis macht sich allerdings noch nicht an den Tankstellen bemerkbar, im Gegenteil. Benzin und Diesel kosten in Deutschland derzeit so viel wie zuletzt vor sechs Jahren, als der Ölpreis bei 115 Dollar pro Barrel lag und damit mehr als doppelt so hoch wie heute. Grund dafür sind nicht allein die höheren Transportkosten infolge der niedrigen dürrebedingten Flusspegel, die die Binnenschifffahrt einschränken. Auch die Ölkonzerne nutzen die Transport-Engpässe offensichtlich, um hohe Preise durchzusetzen. (Eine ausführliche Analyse finden Sie hier.)