Puddingclan Oetker kürt erstmals Familienfremden zum Chef

Gerade mal elf Tage ist es her, dass der Oetker-Konzern den Verkauf seiner Containerreederei Hamburg Süd an den dänischen Weltmarktführer Maersk verkündet hat. Nun erfolgt die nächste Zäsur: Das Bielefelder Unternehmen meldet, dass erstmals in der 125-jährigen Geschichte ein Familienfremder die Führung übernimmt.

Der bisherige Finanzchef Albert Christmann soll als Nachfolger von Richard Oetker im kommenden Jahr die Unternehmensspitze übernehmen. Das entschied der Beirat der Dr. Oetker-Gruppe, teilte das Unternehmen mit. Der Beirat schickt für Christmann keinen Nachfolger in die Gruppenleitung, die damit erstmals ohne ein Familienmitglied auskommt.

Einen genauen Zeitpunkt für die Übergabe nannte der Konzern nicht. Ursprünglich sollte Richard Oetker zum Jahresende aus Altersgründen ausscheiden. Christmann hatte früher auch die Getränkesparte geleitet.

Ein Streit zwischen den Anteilseignern des Familienunternehmens schwächt das Management seit Längerem. Eine schnelle Nachfolgeregelung ist wichtig, denn Oetker steht vor vielen Problemen. Wachstum erzielt das Unternehmen vor allem aus Zukäufen. Zudem droht dem Konzern in einem Kartellprozess eine Milliardenstrafe. Aus Sicht des Bundeskartellamts waren die Oetker-Brauereien (Radeberger Gruppe) an illegalen Preisabsprachen beteiligt. Nun soll der Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf aufgerollt werden.