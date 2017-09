Wachsender Online-Handel Paketdiensten fehlen tausende Fahrer

Angesichts des wachsenden Online-Handels haben Logistikdienstleister zunehmend Probleme, ausreichend Personal zu finden. "Fahrer, insbesondere Berufskraftfahrer sind schwer zu bekommen", sagte ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit der "Wirtschaftswoche". Demnach wurden in den vergangenen zwölf Monaten rund 19.300 Stellengesuche aufgegeben, derzeit sind 5300 Stellen offen.

Den Personalmangel spüren die großen Logistikdienstleister bereits. Es werde "immer schwieriger", Fahrer zu finden, sagte ein Sprecher des Paketdienstes DPD. Auch Marktführer DHL sprach von einer "Herausforderung, den Bedarf an gutem Personal zu decken", insbesondere in Ballungsräumen. "Der Mangel an Fachkräften für die Paketzustellung wird sich absehbar weiter verschärfen", sagte Frank Rausch, Deutschlandchef der Otto-Tochter Hermes, dem Magazin.

Angesichts des boomenden Onlinehandels steigt die Zahl der Auslieferungsfahrer seit Jahren. Von 191.000 im Dezember 2012 kletterte sie auf zuletzt 240.000, wie die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit berichtet. Jetzt sei der Markt leergefegt, heißt es in der Branche: Das könnte im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft für Engpässe und Überstunden bei den bestehenden Kräften sorgen.