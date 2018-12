Internationales Ranking Deutschlands Paketzustellung ist nur Mittelmaß

In einem Ranking der Uno-Organisation für Handel und Entwicklung (Unctad) zur Qualität des Onlineshoppings belegt Deutschland nur noch den 16. Platz. Bei der vergangenen Erhebung hatte Deutschland noch den neunten Platz erreicht.

Grund für die Verschlechterung ist Unctad zufolge, dass die Verlässlichkeit der Paketzustellung abgenommen hat: Für das Ranking werde gemessen, wie schnell Ware geliefert wird und wie berechenbar der Liefertermin ist. Für das Gesamtbild zählen auch die Rate der Internetzugänge und die Dichte der sicheren Server.

Platz eins belegen die Niederlande. Nirgends auf der Welt laufe das Einkaufen im Internet so reibungslos wie dort, heißt es in dem Bericht. Entsprechend groß sei der Anteil der Online-Shopper: 76 Prozent der über 15-Jährigen. Nur in Dänemark seien es mehr, nämlich 78 Prozent.

Hinter den Niederlanden liegen Singapur, die Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Island, Irland, Schweden, Neuseeland und Dänemark. Die USA kommen auf Platz 13, Frankreich auf Platz 23 und China auf Platz 63.

Bei der vergangenen Erhebung hatte Luxemburg den ersten Platz belegt, das nun auf den 19. Platz absackte - ebenfalls wegen Problemen bei der Paketzustellung.