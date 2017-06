Fusion mit PSA Opel-Chef Neumann plant offenbar Rücktritt

Der Vorsitzende des Automobilherstellers Opel, Karl-Thomas Neumann, wird offenbar sein Amt niederlegen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ("FAS") berichtet, will Neumann seine Entscheidung dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 22. Juni mitteilen.

Demnach will Neumann die Führung nur noch so lange behalten, bis der Verkauf von Opel an den französischen Konzern PSA Peugeot-Citroën vollzogen ist. Die Unterzeichnung des im März angekündigten Verkaufs durch den amerikanischen Mutterkonzern General Motors werde bis zum Herbst erwartet.

Zwar sehe Neumann den Zusammenschluss als strategisch richtigen Schritt an, schreibt die "FAS" weiter. Er habe jedoch Sorge, ob die Franzosen die einschneidende Wirkung der Elektromobilität richtig erkennen. Ein Opel-Sprecher wollte den Bericht auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht kommentieren.

PSA will Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall vom bisherigen Opel-Mutterkonzern General Motors (GM) übernehmen. Die Franzosen sollen für Opel inklusive Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. GM rechnet mit einer Belastung von 4,1 Milliarden Euro aus dem Deal. Opel und Vauxhall haben zusammen rund 40.000 Mitarbeiter, rund 18.000 davon arbeiten für Opel in Deutschland. Die Übernahme bedarf noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.