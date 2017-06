Neuer Opel-Chef Michael Lohscheller "Der Mann, der die Kosten kennt"

Als Mann für die Zahlen kam Finanzchef Michael Lohscheller zu Opel, als neuer Konzernchef wird er nun weitermachen. Der 48-Jährige soll die General-Motors-Tochter Opel/Vauxhall in den PSA-Konzern überführen - und trägt die Verantwortung für 38.000 Mitarbeiter weltweit. Die Vorgaben der Franzosen sind dabei klar: Opel müsse bis 2020 Gewinn machen, sagte PSA-Chef Carlos Tavares in einem Interview.

Innerhalb von 100 Tagen nach der rund 2,2 Milliarden Euro schweren Übernahme soll demnach das Management einen Plan vorlegen, wie das ehrgeizige Ziel zu schaffen sei - Ende Juli gilt als frühester Termin für den Verkauf. Im Zuge dieser Übernahme gibt es für Michael Lohscheller noch viel zu tun: Die Freigabe durch die Kartellbehörden steht noch aus, die Beschäftigten verlangen ein Konzept für den Erhalt der Arbeitsplätze - und die strategische Ausrichtung zwischen Verbrennungsmotoren für den aktuellen Massenmarkt und E-Mobilität für den Zukunftsmarkt birgt Zündstoff.

Lohscheller bringt für die Lösung all dieser Fragen Erfahrung mit: Daimler, Mitsubishi Motors Europe, Volkswagen zählten zu seinen Arbeitgebern. Vor seinem Wechsel zu Opel 2012 war er Vizechef und Finanzvorstand bei Volkswagen in Amerika. Finanzen, IT, Einkauf, Logistik - in mehr als 20 Jahren Berufserfahrung trug der zweifache Familienvater in vielen Bereichen Verantwortung. Ob er aber auch die Übernahme durchhält?

Knallharte Restrukturierung unter Lohscheller erwartet

Vorgänger Karl-Thomas Neumann gratulierte dem neuen Vorstandsboss auf Twitter. Mit Lohscheller erhalte Opel einen Chef, "der das Unternehmen genau kennt. Das ist die gute Nachricht des Tages", schrieb Neumann.

Glückwunsch, Michael Lohscheller! Mit Ihnen bekommt #Opel einen CEO, der das Unternehmen genau kennt. Das ist die gute Nachricht des Tages! — Karl-Thomas Neumann (@KT_Neumann) 12. Juni 2017

Bis zum Abschluss des Verkaufs soll Neumann laut Opel noch Teil der Geschäftsführung bleiben, doch seine Stimme zählt fortan weniger. Er hatte es in den vergangenen vier Jahren nicht geschafft, den Rüsselsheimer Konzern profitabel zu machen. Die von Neumann geplante Komplettumstellung auf Elektromobilität bis 2030 sei zudem unrealistisch, kritisierte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Neumann nannte seinen Rücktritt "eine schwierige, persönliche Entscheidung".

Lesen Sie hier eine Analyse der Fusionspläne

Mit Lohscheller erhofft sich der Peugeot-Citroën-Konzern PSA nun mehr Erfolg. Unternehmenschef Carlo Tavares erklärte, er unterstütze die Ernennung "rückhaltlos". Die Zusammenarbeit sei bisher außerordentlich positiv verlaufen. Lohscheller kenne Opel sehr genau und verfüge über ein fundiertes Verständnis für den internationalen Markt, teilte Tavares mit. Er freue sich, an der "Wiedergeburt von Opel als einem zukunftsfähigen, in Deutschland ansässigen Unternehmen innerhalb der PSA-Gruppe" mitzuwirken.

Der gelernte Kaufmann Lohscheller steht dabei nun vor der schwierigen Aufgabe, zuverlässig und günstig so viel konventionellen Antrieb wie aus Pariser Sicht nötig zu liefern - und so viel E-Mobilität, dass Opel nicht irgendwann unter dem PSA-Dach als schwache Sparte abgewickelt wird. In welche Richtung es ihn dabei zieht? Was das etwa für das für das Elektro-Serienauto "Ampera E" bedeutet, das von GM entwickelt wurde und erst mal nur in geringen Stückzahlen auf den europäischen Markt kommt?

Lohscheller jedenfalls gilt als Mann, der vor Reformen nicht zurückschreckt. "Wir schalten jetzt ganz klar auf Angriff", hatte er vor rund einem Jahr dem "Handelsblatt" gesagt. Dudenhöffer erwartet unter Lohscheller gar eine "knallharte Restrukturierung" - anders seien die Vorgaben aus Paris in der derzeitigen Situation gar nicht erreichbar. Konkret will PSA nach der Übernahme durch höhere Effizienz jährlich 1,7 Milliarden Euro einsparen. Dass die Wahl auf Lohscheller fiel, hält Dudenhöffer wohl auch deshalb für plausibel: "Das ist der Mann, der die Kosten bei Opel am besten kennt."