Sozialvereinbarung Opel einigt sich mit Arbeitnehmern auf Sparmaßnahmen

Opel hat mit Betriebsrat und Gewerkschaft eine umfassende Sozialvereinbarung getroffen. Dadurch sollen Personal und Arbeitskosten in den deutschen Werken abgebaut werden. In der Vereinbarung werden den Beschäftigten unter anderem Vorruhestand und Altersteilzeit angeboten.

Laut der Einigung soll die Arbeitszeit von im Schnitt derzeit 40 Stunden auf die tarifvertraglich vereinbarten 35 Stunden pro Woche gekürzt werden, teilten Opel, der Betriebsrat und die IG Metall gemeinsam mit. Zugleich bekundete Opel erneut die Absicht, auf Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten.

Die Tochter des französischen PSA-Konzerns will zudem unter anderem ihr Altersteilzeitprogramm bis auf den Jahrgang 1960 ausweiten. "Wir bieten auch Vorruhestandsregelungen an für Menschen, die 36 Monate vor dem frühestmöglichen Renteneintritt sind", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. "Wir denken, dass ist ein gutes und zeitlich unbegrenztes Angebot, das alle unseren Mitarbeiter dann wahlweise nehmen können."

Zahl der Leiharbeiter soll reduziert werden

Arbeitnehmer und Arbeitgeber einigten sich zudem darauf, in der ersten Jahreshälfte in den Verwaltungs- und Entwicklungsabteilungen Kurzarbeitzu beantragen. In den Werken Rüsselsheim und Kaiserslautern müssen Leiharbeiter gehen. Im Werk Eisenach werde die bereits genehmigte Kurzarbeit fortgeführt.

Genauere Details zur geplanten Kurzarbeit wurden nicht genannt. Auch über die Zahl der einzusparenden Stellen gab es keine näheren Informationen.

Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug nannte die Vereinbarungen zu Altersteilzeit und Vorruhestand attraktiv. "Wichtig ist auch, dass für die nächsten Schritte die Mitbestimmung und die bestehenden Tarifverträge umfassend berücksichtigt werden."

Opel will schnell deutlich profitabler werden. Der Autohersteller war im Sommer vom französischen PSA-Konzern übernommen worden, nachdem er fast neun Jahrzehnte zum US-Konzern General Motors gehörte. Die neuen Eigentümer machten Sparvorgaben von zunächst 1,1 Milliarden Euro jährlich. Deutliche Einsparungen sollen durch die bereits angekündigte Zusammenlegung des Einkaufserreicht werden. Opel beschäftigt an den deutschen Standorten derzeit noch rund 19.000 Mitarbeiter.