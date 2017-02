Übernahmepläne Peugeot-Chef gibt Jobgarantie für Opel

Peugeot-Chef Carlos Tavares hat Bundeskanzlerin Merkel versichert, dass die Franzosen bei einer Opel-Übernahme die laufenden Garantien für Standorte und Arbeitsplätze in Deutschland akzeptieren. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag nach einem Telefonat von Merkel und Tavares mit.

Dabei habe Tavares bekräftigt, dass Peugeot "die Eigenständigkeit von Opel im Konzernverbund erhalten und die Standort-, Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen werde". Das heißt: Peugeot sichert zu, an der Jobgarantie bis Ende 2018 und den Investitionszusagen für die Opel-Standorte in Deutschland bis 2020 festzuhalten. Danach droht nach Ansicht von Experten allerdings ein harter Sanierungskurs.

Der Chef des französischen Autobauers habe im Telefonat betont, dass beide Unternehmen einander gut ergänzten, sagte Seibert. Merkel sei in dem Gespräch "sehr offen" für eine Übernahme gewesen.

Auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) begrüßt die geplante Übernahme. Bei einem Unternehmensbesuch in Berlin sagte sie, dass aus der Übernahme eine "Win-Win-Situation" geschaffen werden könnte. "Wir glauben, das beide Standorte davon profitieren können, die französischen und die deutschen Werke", sagte die SPD-Politikerin. "Die Kooperation auf deutsch-französischer Basis kann wirklich ein Champion-Unternehmen hervorbringen."

Der französische Autokonzern PSA-Peugeot-Citroën will Opel vom US-Autobauer General Motors kaufen. Opel beschäftigt in Deutschland gut 19.000 Menschen und hat neben dem Stammwerk in Rüsselsheim auch Fabriken in Kaiserslautern und Eisenach sowie ein Ersatzteilzentrum in Bochum.