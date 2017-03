Neuer PSA-Opel-Vauxhall-Konzern Tavares setzt Opel-Mitarbeitern Galgenfrist

PSA-Chef Carlos Tavares nimmt sich nur wenige Minuten, um der Öffentlichkeit die Umrisse seines Coups zu skizzieren, bis er das Mikrofon an GM-Chefin Mary Barra weiterreicht. Dann kommen die anderen Top-Manager zu Wort. Für ein Geschäft, das den zweitgrößten Autohersteller Europas schafft und das für General Motors und seine Tochter Opel den wohl tiefsten Einschnitt ihrer jüngeren Geschichte darstellt, fällt die Pressekonferenz bemerkenswert knapp aus. Schnell dreht sich dann alles um die Frage: Was haben die Opel-Mitarbeiter zu erwarten?

Tavares spricht die offensichtlichen Tatsachen nüchtern aus. "Das Einzige, was uns beschützt, ist Leistung", sagt er. "Zusammen können wir besser werden." Wenn man der Beste sei, sei man auch geschützt. Er vertraue den Menschen und ihrer Fähigkeit, sich zu verbessern.

Und er sei sicher, dass es in den Fabriken von Opel und Vauxhall viel Effizienzpotenzial gebe. "In der Autoindustrie gibt es das Schließen von Werken. Aber es ist in gewisser Weise eine allzu einfache Art, auf die Dinge zu schauen." Er sei sicher, "dass die deutschen und britischen Fabriken am Ende nicht weniger effizient sein wollen als die französischen Fabriken".

Eine Zusicherung über weitere Job- und Standortgarantien, die bis 2018 gelten, gibt er also nicht. Die Galgenfrist ist gesetzt - dann wird wieder gerechnet. Über 2018 hinaus, das wird aus Tavares' Worten deutlich, zählt nur noch die Rendite. Bis 2020 will er den verlustreichen deutschen Hersteller wieder profitabel machen.

Prinzip Hoffnung

Ganz hoffnungslos ist die Situation für die Opel-Leute damit aber nicht. Doch sie werden sich umstellen müssen, wenn die von Tavares formulierten Ziele Wirklichkeit werden sollen, mit Opel in die Champions League der Autohersteller aufzusteigen. Mit dem Kauf wird PSA gemessen an den Absatzzahlen zum zweitgrößten europäischen Autobauer hinter Volkswagen, mit einem Marktanteil von 17 Prozent. Mehr als 3,1 Millionen Fahrzeugen entfallen dabei auf PSA mit seinen Marken Peugeot, Citroën und DS, wenn man die Zahlen von 2016 zugrunde legt. Bei Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall waren es rund 1,2 Millionen.

Doch anders als beim PSA-Konzern, der in den vergangenen Jahren bereits eine wahre Rosskur hinter sich gebracht hat, kostet Opel jedes der 1,2 Millionen gebauten Autos Geld. In der Summe gut 250 Millionen Dollar allein 2016 - und insgesamt 15 Milliarden Dollar seit 2000. Größeneffekte und Einsparungen bei Einkauf, Fertigung sowie Forschung und Entwicklung sollen nach dem Zusammenschluss jährlich 1,7 Milliarden Euro bringen.

PSA und Opel sind in verschiedenen Regionen unterwegs. PSA ist bislang vor allem in Frankreich, Spanien und Italien stark, Opel in Deutschland und Großbritannien. Dass nun beide Seiten in den Gebieten des neuen Partners reüssieren, glaubt selbst Tavares nicht. "Die Kunden bestimmen, was sie kaufen", erklärte er und versicherte gleichzeitig, dass er Wert auf eine klare Unterscheidung der Marken legen werde.

Unwägbarkeiten des Brexit

Wohin die Reise gehen wird, ist schon an aktuellen Modellen zu besichtigen, die aus einer 2012 gestarteten Kooperation zwischen GM und PSA entstanden sind. In weiten Teilen baugleich rollen gerade der Opel Crossland X, der Citroën C3 Picasso und der Peugeot 2008 auf die Straßen, allesamt im Opel-Werk Saragossa gefertigt. "Alles, was man sehen und berühren kann, stammt von Opel", sagt Crossland-Chefingenieur Olaf Kaden. Das Übrige kommt weitgehend aus dem PSA-Baukasten.

In die Rechnung einbezogen sind allerdings noch nicht die Unwägbarkeiten des Brexits. Ein radikaler Abschied Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt könnte Zölle für den Import von Fahrzeugen auf die Insel nach sich ziehen. Mit einer Fabrik im Land selbst könnte Peugeot diese Kosten zwar umgehen, schließlich hat Vauxhall Fabriken in Ellesmere Port und in Luton. Doch beide Fabriken sind von Teilelieferungen vom Kontinent abhängig. Zölle dafür könnten die Rechnung schnell ins Minus drücken.

Bleibt Tavares' Hoffnung, international zu wachsen, wovon dann auch Opel profitieren würde. Weltweit ist PSA deutlich schwächer aufgestellt als große Konkurrenten wie VW oder Toyota, Opel war aufgrund der Order aus Detroit bislang sogar ganz auf Europa beschränkt, wenn man von kleinen Aktivitäten in China einmal absieht.

China als Chance

In China könnten tatsächlich auch die größten Chancen liegen, und zwar zuallererst mit Elektroautos. Zumal PSA von General Motors die Zusage erhalten haben soll, die Technologie des Chevrolet Bolt nutzen zu dürfen.

Bis 2020 muss der Gewinn aber woanders herkommen. Tavares erneuerte seine Ansage, dass Opel seine Sanierung weitgehend selbst gestalten müsse: "Die Kehrtwende von Opel muss von den Opel-Leuten und dem Opel-Management geschaffen und umgesetzt werden." Und dann fügte er warnend hinzu: "Ein Unternehmen, das seit zehn Jahren in den roten Zahlen ist, (...) stellt natürlich ein Problem dar, das gelöst werden muss. Ich denke, dass auch die Arbeitnehmerseite versteht, dass die aktuelle Situation nicht tragfähig ist."