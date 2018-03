Trotz Sanierung unter neuem Mutterkonzern PSA Opel macht erneut Verlust

Seit dem vergangenen Jahr gehört Opel zum französischen PSA-Konzern und hat diesen bereits in den ersten Monaten mit einem Millionenverlust belastet. Von August bis Dezember fiel ein Minus von 179 Millionen Euro bei Opel/Vauxhall an, teilte PSA mit. "Auch wenn dieser Verlust geringer ist, als von vielen Analysten erwartet, sollten wir uns nichts vormachen", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. Die Zahl sei ein Signal, dass es wie bisher nicht weitergehen könne. "Opel muss sich verändern. Und wir werden uns verändern", kündigte er an.

PSA insgesamt verdiente operativ knapp vier Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Konzernchef Carlos Tavares zeigte sich trotz der roten Zahlen bei der neuen Tochter Opel unverdrossen zuversichtlich. "Die Übernahme von Opel Vauxhall ist eine großartige Möglichkeit, Wert zu schaffen", sagte er. Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon verkündete sogar Fortschritte bei Opel. "Der Plan für eine Wende bringt erste konkrete Ergebnisse", sagte er. Er verwies auf deutliche Kostensenkungen, beispielsweise bei der Entwicklung des neuen Corsa. Der PSA-Konzern hält an seinem Gewinnziel für Opel fest. Im übernächsten Jahr soll das Ergebnis im laufenden Geschäft bei zwei Prozent des Umsatzes liegen. Zuletzt gab es Berichte, wonach die Sanierung von Opel stockt.

PSA hatte Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall zum 1. August 2017 für 1,3 Milliarden Euro vom US-Autobauer General Motors übernommen. Ein Spar- und Umbauprogramm soll die neue Tochter auf Kurs bringen. Mit dem Kauf konnte PSA seinen Umsatz um ein Fünftel auf 65,2 Milliarden Euro steigern. Der Konzern ist Hersteller der Marken Peugeot und Citroën.

Opel hatte unter der Ägide des Vorbesitzers General Motors seit 1999 keinen Jahresgewinn mehr geschafft. Im Jahr 2016 betrug der operative Verlust 257 Millionen US-Dollar, was nach heutigem Umrechnungskurs 211 Millionen Euro sind.