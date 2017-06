Opel-Chef Neumann geht, Finanzvorstand übernimmt

Neuer Chef von Opel wird der bisherige Finanzchef Michael Lohscheller. Er folgt auf Karl-Thomas Neumann, der am Montag zurücktrat, wie der Automobilkonzern in Rüsselsheim mitteilte. Neumann wird demnach Mitglied der Geschäftsführung bleiben, bis der Verkauf von Opel/Vauxhall an den französischen Konzern PSA vollzogen ist.

Damit werde ein nahtloser Übergang während des Verkaufs gesichert, hieß es. Die Unterzeichnung des im März angekündigten Verkaufs durch den amerikanischen Mutterkonzern General Motors wird bis zum Herbst erwartet. Neumann teilte mit, der Rücktritt sei "eine schwierige, persönliche Entscheidung" gewesen. Über den Schritt war am Wochenende bereits spekuliert worden, eine Bestätigung stand aber noch aus.

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass Opel/Vauxhall mit dem Wechsel zur PSA-Gruppe noch erfolgreicher und stärker aufgestellt sein wird. Ich werde mich zunächst voll auf den Abschluss dieser Transaktion konzentrieren und anschließend die Zeit nehmen, über meine persönlichen nächsten Schritte zu entscheiden", teilte Neumann mit. Er hatte die Europatochter des US-Konzerns General Motors seit 2013 geführt, es aber nicht geschafft, sie in die Gewinnzone zurückzubringen.

PSA soll für Opel inklusive Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. GM rechnet mit einer Belastung von 4,1 Milliarden Euro aus dem Deal. Opel und Vauxhall haben zusammen rund 40.000 Mitarbeiter, rund 18.000 davon arbeiten für Opel in Deutschland. Die Übernahme bedarf noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

Opel muss nach einer Übernahme schnell in die Gewinnzone. PSA-Chef Carlos Tavares sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Da muss man offen und ehrlich sein: Das Einzige, was Mitarbeiter schützt, ist Gewinn." Bis 2020 solle das Unternehmen daher wieder profitabel sein - der Plan dafür solle 100 Tage nach der Übernahme vorliegen.