Opel-Verkauf an PSA Betriebsrat droht mit Streiks

Wolfgang Schäfer-Klug will Sicherheit - und zwar möglichst schnell. In einem Brief an die Opel-Belegschaft, der manager-magazin.de vorliegt, fordert der Opel-Betriebsratschef schriftliche und damit "gerichtsfeste" Garantien, dass die für den Opel-Verkauf gegebenen Zusagen auch eingehalten werden. Sollte der Betriebsrat diese nicht bekommen, legt Schäfer-Klug indirekt Streiks nahe.

PSA-Chef Carlos Tavares hatte mehrfach betont, dass er beim Kauf der Marke Opel die von General Motors gegebenen Standort- und Beschäftigungszusagen übernehmen werde. Das bedeutet einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018, bis 2020 sind zudem sämtliche Opel-Standorte geschützt.

Allerdings sind dies bislang zwar öffentliche, jedoch nur mündliche Zusagen. Laut Schäfer-Klug erklären General Motors und PSA Peugeot Citroën bislang, dass zwar alles gesichert sein werde. Doch schriftliche und damit vertraglich bindende Zusagen wollten die beiden Autokonzerne erst nach dem Closing geben, also nach der Durchführung des Verkaufs samt der Übertragung von Rechten. Als Grund dafür führen die Autokonzerne das Kartellrecht an, das bestimmte Zusagen erschwere.

"Das machen wir nicht mit", erklärt Schäfer-Klug in dem Schreiben. "Wir wollen die Garantien jetzt und in gerichtsfester Weise." Schwierig seien diesbezügliche Verhandlungen "insbesondere mit GM".

Schäfer-Klug droht danach indirekt mit Arbeitsniederlegungen als letzter Eskalationsstufe. "Möglicherweise müssen wir - zusammen mit der IG-Metall - schon bald deutlich machen, dass das auch euer Wunsch ist", formuliert Schäfer-Klug in dem Schreiben vom 24. März.

Stellung nimmt Schäfer-Klug auch zu den millionenschweren Prämien für Opel-Vorstände im Falle eines Verkaufs der Marke. Wenn das Geschäft tatsächlich zustande kommt, könnten die neun Opel-Vorstandsmitglieder zusammen zwischen 20 und 30 Millionen Euro Prämie kassieren. Sollten solche Bonuszahlungen "tatsächlich zutreffen, wäre dies zu verurteilen", erklärt Schäfer-Klug. Summen in dieser Höhe wären tatsächlich ein Novum für die GM-Tochtergesellschaft.

Sein Schreiben schließt Schäfer-Klug jedoch nicht mit einer Kampfparole, sondern mit einer versöhnlichen Aufforderung an alle Seiten. Der Betriebsrat wolle eine gute Zukunft für Opel, bei der man alle Arbeitsplätze und Standorte erhalte. Das wolle man gemeinsam mit PSA und den europäischen Kollegen tun, schreibt der Vorsitzende des Opel-Gesamtbetriebsrats.