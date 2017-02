Verhandlungen mit Peugeot SPD-Mann Machnig soll Opel-Koordinator werden

Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) soll für die deutsche Bundesregierung als zentrale Anlaufstelle für alles dienen, was mit der geplanten Übernahme des Autobauers Opel durch den französischen Konkurrenten PSA Peugeot-Citroën zu tun hat.

Opel-Produktion in Europa Details per Klick auf die markierten Orte erscheinen unterhalb der Karte Werk Designzentrum Werk, Design und Entwicklung

Darauf verständigten sich das Kanzleramt, die beteiligten Ministerien und die Bundesländer mit Opel-Standorten (Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen). Die Nachrichtenagenturen Reuters und die dpa berichten diese Personalie übereinstimmend, unter Verweis auf namentlich nicht genannte Personen im Wirtschaftsministerium und bei Bund und Ländern.

Der SPD-Politiker soll Ansprechpartner für den Opel-Mutterkonzern General Motors , für PSA Peugeot Citroën sowie Gewerkschaften und Betriebsräte sein. Machnig gilt als Experte in Sachen Opel. Schon als Wirtschaftsminister in Thüringen zwischen 2009 und 2013 gehörte sein besonderes Augenmerk dem Autobauer mit seinem Werk Eisenach. Der Betrieb galt seinerzeit nach der geplatzten Übernahme von Opel durch den kanadisch-österreichischen Automobilzulieferer Magna als bedroht. Aufgabe Machnigs war es, den Standort in den folgenden Umstrukturierungen zu sichern.