Traditionsunternehmen Interessent aus China treibt Osram-Kurs in die Höhe

Gerüchte über ein bevorstehendes konkretes Kaufangebot für den deutschen Konzern Osram haben den Börsenkurs des Unternehmens in die Höhe getrieben. Die Papiere legten daraufhin an der Börse um rund 13 Prozent auf 61,30 Euro zu.

Bis Mitte des Monats wolle San'an Optoelectronics ein "qualifiziertes Angebot" für die Übernahme des Leuchtmittelhersteller vorlegen, berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Verhandlungskreise. Die Rede sei von einem Preis von etwa 70 Euro pro Aktie. Das läge fast 30 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (54,31 Euro).

Siemens will Osram loswerden

Eine Übernahme von Osram gilt als sehr wahrscheinlich. Großaktionär Siemens dürfte an zwei Dingen gelegen sein: erstens einen kräftigen Aufschlag auf sein Aktienpaket zu erhalten, zweitens Osram-Chef Olaf Berlien loszuwerden

Siemens hatte vor drei Jahren die Tochter über die Börse abgespalten und hält noch gut 17 Prozent an Osram . Der Konzern sieht die Beteiligung nicht als Teil seines Kerngeschäfts an. Das Verhältnis zwischen dem früheren Mutterkonzern und Osram ist angespannt, seit der Leuchtmittelhersteller im November vergangenen Jahres die Börse mit der Ankündigung einer Milliardeninvestition in Malaysia verschreckt hatte. Ein Ausstieg von Siemens erscheint Beobachtern nur konsequent.

Chinesen auf Einkaufstour

Bereits Mitte September waren Spekulationen über Interesse an Osram aus China aufgekommen. Seither haben die Aktien rund ein Viertel an Wert gewonnen. Chinesische Investoren sind seit geraumer Zeit auf Einkaufstour in Deutschland. Zuletzt übernahmen Chinesen die Mehrheit beim Autozulieferer Carcoustics, auch beim Roboterhersteller Kuka stiegen sie ein.

Derzeit bemüht sich der Investmentfonds Fujian Grand Chip (FGC) um die Übernahme des Spezialmaschinenherstellers Aixtron aus Herzogenrath. An dem Fonds ist mit 49 Prozent eine chinesische Provinzregierung beteiligt. Bei dem geplanten Geschäft spielt auch San'an eine Rolle: Das Unternehmen hatte Ende 2015 einen Großauftrag storniert und damit den Aktienkurs von Aixtron einbrechen lassen. Dies sorgte für Aufsehen, weil auch FGC geschäftliche Verbindungen zu San'an hat.

In einem Interview mit SPIEGEL ONLINE versicherte FGC-Hauptaktionär Liu Zhendong, der Staat spiele keine Rolle bei seinen Plänen für Aixtron. Auch auf die Stornierung des Auftrags von San'an hätten er und sein Umfeld keinen Einfluss gehabt. Kritiker befürchten, der chinesische Staat könnte mit Übernahmen versuchen, Einfluss auf die deutsche Wirtschaft zu nehmen, Know-how abziehen und Arbeitsplätze verlagern.