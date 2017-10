Ex-Mutterkonzern Siemens verkauft restliche Osram-Anteile

Vor vier Jahren spaltete Siemens Osram ab - nun verkauft der ehemalige Mutterkonzern den Rest seiner verbliebenen Beteiligung am traditionsreichen Leuchtenhersteller. Über Nacht sollen gut 18 Millionen Osram-Aktien an große Investoren veräußert werden, teilte der Münchner Industriekonzern mit. "Das ist der richtige Zeitpunkt dafür. Osram steht jetzt auf eigenen Füßen", sagte ein Siemens-Sprecher.

Am Mittwoch hatte das Aktienpaket zum Zeitpunkt des Handelsschlusses an der Börse einen Wert von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Den größten Teil seiner Osram-Aktien hatte Siemens bereits 2013 den eigenen Aktionären ins Depot gebucht und den Leuchtenkonzern damit an die Börse gebracht.

Zuletzt hielt Siemens noch rund 17,5 Prozent an Osram. Der chinesische Halbleiterkonzern San'an Optoelectronics hatte laut Insidern Interesse an dem Aktienpaket angemeldet, war dabei aber auf Widerstand bei den Arbeitnehmervertretern von Osram gestoßen.

Mit dem Verkauf hat Siemens die Deutsche Bank und Citi beauftragt. Einem Insider zufolge streben sie einen Preis an, der maximal drei Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch liegt. Damit macht Siemens ein gutes Geschäft: Seit dem Börsengang vor vier Jahren hat sich der Kurs der Osram-Aktie von damals 24 Euro auf nun mehr als 65 Euro fast verdreifacht, teilte Osram mit. Einige Osram-Papiere muss Siemens aber behalten, um eine Optionsanleihe bedienen zu können, die erst 2019 ausläuft.

Im vergangenen Jahr hatten sich Osram-Chef Olaf Berlien und Siemens-Chef Joe Kaeser über die Strategie zerstritten. Auf der Hauptversammlung verweigerte der Großaktionär Siemens Berlien die Entlastung, nachdem dieser verkündet hatte, Osram auf LED-Chips zu fokussieren und das traditionelle Lampengeschäft zum Verkauf stellte. Siemens hielt das für zu riskant.

Trotzdem dankte Osram dem scheidenden Großaktionär nun in einer knappen Mitteilung "für die Begleitung und die Rolle als Ankeraktionär in der Zeit seit dem Börsengang und während unserer Transformation zum Hightech-Unternehmen".