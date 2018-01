In der Ölmühle

3,10 Baht pro Kilogramm, umgerechnet etwa 8 Cent, steht draußen auf einem Schild vor der Lkw-Waage. Soviel verdienen die Bauern heute bei der Ölmühle Univanich pro Kilogramm Palmölfrucht. Im vergangenen Jahr war es noch doppelt soviel. Trotzdem kommen alle paar Minuten neue Pickups und Lastwagen auf den Ölmühlen-Hof gefahren, deren Ladeflächen bis oben hin gefüllt sind.

Wenn besonders viel geliefert wird, laufen die Maschinen der Palmöl-Mühle 24 Stunden, sieben Tage die Woche.

Ein Teil der Früchte, die hier verarbeitet werden, stammt aus den Univanich-eigenen Plantagen. Die sind RSPO-zertifiziert, das Kürzel steht für Roundtable on Sustainable Palm Oil. Der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl wurde vor fast 14 Jahren von der Umweltorganisation WWF gegründet. Heute gehören ihm mehr als 3000 Mitglieder an, darunter Palmölkonzerne, Händler, Banken - und einige Dutzend Nichtregierungsorganisationen. Acht Kriterien unterliegt eine RSPO-Zertifizierung, unter anderem ein Bekenntnis zu Transparenz und eine verantwortungsvolle Entwicklung neuer Anbaugebiete.

Doch die Nachfrage nach zertifiziertem Palmöl ist überschaubar.

Fast 20 Prozent des globalen Palmöls entspricht den vagen RSPO-Vorgaben, doch nur die Hälfte davon wird auch als nachhaltig produziertes Öl verkauft. Der Rest geht ebenfalls zum Billigpreis weg. Univanich schlägt für sein Premiumöl etwa fünf Prozent auf.

Die RSPO-Siegel sind extrem umstritten.

Greenpeace etwa spricht von "zertifizierter Zerstörung"; andere Naturschutzorganisationen werfen dem Runden Tisch "Greenwashing" vor. Die größten Kritikpunkte sind die Intransparenz der Herstellungskette und die mangelnde Kontrolle darüber, ob die Produzenten sich tatsächlich an die Kriterien halten. Letztlich zertifiziere sich die Industrie selbst, lautet ein Vorwurf.

Immerhin sprachen sich die Mitglieder gegen Brandrodung aus.

Strengere Vorgaben macht etwa die Palm Oil Innovation Group, die zudem regelmäßige Reports von den Produzenten einfordert. Dem haben sich auch große Konzerne wie Unilever, Ferrero und Wilmar angeschlossen. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Zertifizierungen für nachhaltiges Palmöl; die EU hat bis heute 19 Nachhaltigkeitslabel allein für die Verwendung in Biotreibstoff anerkannt, will aber künftig eigene, einheitliche Kriterien ausarbeiten. Sutonya Thongrak allerdings hat ihren eigenen Plan. Sie ist Professorin für Agrarökonomie an der Universität von Songkla im Süden Thailands. Und sie will das Problem viel früher angehen - bei den Kleinbauern selbst: