Bermudas Prinz Charles investierte in Offshore-Firma

Prinz Charles hat sich in seinen Reden immer wieder für die Änderung von Klimavereinbarungen ausgesprochen. Nun erscheinen seine Aussagen in einem neuen Licht: Der britische Thronfolger soll versucht haben, einer Offshore-Firma Vorteile zu verschaffen, an der sein Herzogtum Aktien besaß.

Den sogenannten Paradise Papers zufolge hat das Herzogtum Cornwall im Jahr 2007 Anteile im Wert von 113.500 US-Dollar an einer Firma auf den Bermudas gekauft, die von einer Änderung der Regelungen zu Emissionsgutscheinen profitiert hätte. Der Vorstand sicherte dem Herzogtum zu, die Beteiligung vertraulich zu behandeln - mit Ausnahme der Offenlegung, die durch das Gesetz verlangt wird.

Der BBC zufolge war der Prinz mit dem Direktor der Firma Sustainable Forestry Management Ltd befreundet. Nachdem das Offshore-Unternehmen ihm Lobby-Dokumente zugesandt habe, soll sich Prinz Charles demnach für Änderungen an den Abkommen eingesetzt haben. Mit anderen Worten: Er soll nicht klar getrennt haben zwischen seinen privaten und öffentlichen Interessen - also den Investitionen seines Herzogtums einerseits und den öffentlichen Äußerungen als Prinz andererseits.

Sustainable Forestry Management Ltd handelte mit Emissionsgutschriften. Unternehmen können diese in Zertifikate für den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid umtauschen. Sustainable Forestry Management Ltd habe auch mit CO2-Gutschriften auf tropische und subtropische Wälder handeln wollen. Durch zwei wichtige Klimaschutzabkommen sei das aber behindert worden. Der Europäische Emissionshandel und das Kyoto-Protokoll schlossen Regenwälder aus den Emissionsgutschriften aus.

Ein Sprecher sagte dem britischen Sender, der Prinz von Wales habe "sich sicherlich nie dafür entschieden, sich für ein Thema auszusprechen, nur weil es eine Firma betrifft, in die er investiert haben könnte".

Vermögen verdreifacht

In einer Rede im Juli 2007, fünf Monate nachdem sein Herzogtum die Aktien gekauft hatte, hat Charles laut BBC kritisiert, dass Regenwälder von Emissionsgutschriften ausgeschlossen würden: "Da das Kyoto-Protokoll nun gilt, haben Nationen mit tropischen Regenwäldern keine Chance, anders von ihren Wäldern zu profitieren, als sie abzuholzen und neu zu pflanzen."

Laut BBC setzte sich der Thronfolger darüber hinaus weitere Male für die Erhaltung der Regenwälder ein und betonte ihren Wert für das Ökosystem.

Seine Aktivitäten hätten aber nichts genutzt: Die Klimavereinbarungen blieben unverändert. Dennoch verdreifachte sich laut BBC das Vermögen seines Herzogtums innerhalb eines Jahres. Der Grund dafür sei aber unklar.

Zu Beginn der Finanzkrise 2008 verkaufte das Herzogtum seine Anteile an Sustainable Forestry Management Ltd. Den Dokumenten zufolge seien für 50 Aktien 325.000 Dollar bezahlt worden. Die Firma existiert heute nicht mehr.

Das Herzogtum Cornwall ist ein 896 Millionen Pfund teures Privatgrundstück, das Prinz Charles sein Einkommen verschafft. Es soll zudem die öffentlichen und karitativen Aktivitäten des Prinzen und seiner Kinder finanzieren. Die Konten werden unabhängig geprüft und dem Parlament vorgelegt.