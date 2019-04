Schlechtes Image Patagonia will nicht Marke der Wall-Street-Banker sein

Die graue Fleeceweste von Patgonia hat sich inzwischen zum Dresscode an der Wall Street entwickelt, ebenso wie der dunkelblaue Anzug und handgefertigte Schuhe. Im Laufe der Jahre sind viele Unternehmen aus der Finanzwelt dazu übergegangen, die Westen mit ihrem Logo zu besticken. Doch daran stören sich die umweltbewegten Outdoor-Schneider aus dem kalifornischen Ventura. Sie wollen nicht länger mit ihrem guten Namen für Unternehmen stehen, die nach Maßstäben handeln, die sie ablehnen.

Künftig dürfen deshalb nur noch jene Unternehmen bestickte Westen ordern, die als sogenannte "B Corporation" zertifiziert sind oder sich der Initiative "One Percent for the Planet" oder ähnlichen Organisationen angeschlossen haben. Als "B Corporation" verpflichten sich Unternehmen, bestimmte Standards einzuhalten, wenn es um ihre Rolle in der Gesellschaft oder den Schutz für die Umwelt geht. So investieren Unternehmen, die sich unter "One Percent for the Planet" zusammengeschlossen haben, ein Prozent ihres Umsatzes für Umweltschutz-Projekte.

Nachhaltigkeit gehört nach eigener Anschauung zur DNA von Patagonia. Die Kalifornier bezogen in der Vergangenheit auch immer wieder in politische Diskussionen Stellung - zuletzt mit der Unterstützung des "Green New Deal", eine Gesetzesinitative der demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez.

Seit ausgerechnet Wall-Street-Banker Patagonia als Markenzeichen für sich entdeckt haben, fürchten sie in Ventura offensichtlich um ihr Image. Spottnamen wie "Patagucci" oder "Patabropia" machen bereits die Runde. Schließlich sind die Westen auch bei Firmen im Silicon Valley beliebt. Auf Instagram gibt es einen Kanal namens "Midtown Uniform", der Fotos von Westenträger in New York zeigt.