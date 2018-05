Milliarden-Deal Paypal will Mobil-Bezahldienst iZettle kaufen

Per Karte am Marktstand bezahlen, das geht mit Mobil-Bezahldiensten wie iZettle. Paypal will sich die Übernahme des schwedischen Unternehmens Milliarden kosten lassen - und hofft, durch den Zukauf zu expandieren.