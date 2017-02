Personalabbau VW-Führung und Betriebsrat verschärfen den Streit

Der Streit zwischen Betriebsrat und dem Chef von Volkswagens Kernmarke VW gewinnt an Brisanz. Die Arbeitnehmervertreter hatten Markenchef Herbert Diess und Personalvorstand Karlheinz Blessing zu einer Sitzung des Betriebsausschusses einbestellt. Doch das Treffen sei ohne Ergebnis geblieben, teilte ein Sprecher des traditionell mächtigen VW-Betriebsrats mit.

Ob ein Termin für ein weiteres Treffen vereinbart wurde, darüber verriet der Sprecher ebensowenig mit wie über die Inhalte des Gesprächs. Es bestehe aber Einvernehmen über die Dringlichkeit des Themas. Ausdrücklich positiv bewertete der Betriebsratssprecher ein Rundschreiben von Konzernchef Matthias Müller an die Belegschaft, wonach das Management alles tun werde, um Konflikte konstruktiv zu lösen.

Kern des Streits ist die Umsetzung des im vergangenen November zwischen Betriebsrat und Management vereinbarten Zukunftspakts. Dieser soll die derzeit sehr niedrige Profitabilität der Kernmarke VW steigern und sieht vor, dass bis zum Jahr 2025 bis zu 30.000 Arbeitsplätze weltweit gestrichen werden sollen. Auf der anderen Seite sollen aber mehrere tausend Stellen in zukunftsträchtigen Bereichen geschaffen werden. VW hat seinen Willen bekundet, den Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen zu schaffen.

Belegschaft erhält viele Rundschreiben

Zwischen Osterloh und Diess hatte es bereits im April vergangenen Jahre heftig gekracht. Der Konflikt ging soweit, dass Diess die Vertrauensfrage stellte. Damals bekundete die Mehrheitseigentümer-Familie Porsche/Piëch explizit, dass sie hinter Diess stehe und für eine Ablösung keinen Anlass sehe. Seitdem herrscht ein brüchiger Burgfrieden.

Zuletzt hatte Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh dem Topmanager vorgeworfen, Vereinbarungen des Zukunftspakts nicht einzuhalten und die Zusammenarbeit bei mehreren Projekten gestoppt. Im Kern der Kritik steht, dass im laufenden ersten Halbjahr in einigen Positionen keine neuen Stellen geschaffen werden sollen. In einem Schreiben des Betriebsrats an die Belegschaft hieß es über Diess, er agiere "zutiefst unsozial" - und lud den Manager umgehend für diesen Montag in den Betriebsausschuss vor, in dem die Führung der Arbeitnehmervertreter sitzen.

Konkret wirft der Betriebsrat Diess vor, er wolle möglichst schnell und möglichst viele befristete Beschäftigte aus dem Unternehmen drängen, um bereits im ersten Quartal Erfolge beim Stellenabbau vorzuweisen. Es sei aber vereinbart, dass Jobs nur dann wegfallen sollen, wenn die dahinter stehende Arbeit nicht mehr vorhanden oder anders organisiert ist. Diess sorge zudem durch einen Einstellungsstopp in Zukunftsbereichen dafür, dass 1500 freie Stellen wegfielen.

Diess selbst hatte daraufhin seinen Sparkurs verteidigt - und sich ebenfalls per Rundschreiben an die Belegschaft gewandt. "Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens lässt uns im Moment wenig Spielraum", schrieb Diess darin. Er betonte zugleich, er würde sich an den Zukunftspakt halten. "Wir haben fest zugesagt, keinen Standort zu schließen und den notwendigen Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bewältigen." Dazu stehe das Unternehmen .