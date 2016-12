Pflegekräfte am Limit "Erschöpft, überarbeitet und ausgelaugt"

Medizin ohne wirtschaftlichen Druck gibt es in keinem Krankenhaus mehr. Wie rigoros die Ökonomisierung der Gesundheit wirkt, lässt sich bei dem privat geführten Asklepios-Konzern beobachten. Anfang Juni schrieben die Schwestern und Pfleger der Station H1 der Hamburger Asklepios-Klinik-St. Georg einen Brief an die Klinikleitung und den Betriebsrat. Es ist ein Dokument der Verzweiflung. "Wir sind erschöpft, überarbeitet und ausgelaugt", heißt es da. Der Personalmangel gefährde Patienten, das "sollte Ihnen (hoffentlich) allen bewusst sein. Wir arbeiten hier mit schwerkranken Menschen zusammen und nicht mit leblosen Gegenständen".

Die Patienten auf dieser Station brauchen besondere Pflege. Es sind Krebskranke, die hier zur Strahlentherapie liegen. Nach dem Brandbrief haben sich die Zustände etwas gebessert, das Personal wurde leicht aufgestockt. Nachts wurde unter der Woche eine Zeitarbeitskraft engagiert. Asklepios sagt, eine Patientengefährdung bestehe nicht. Mehr als das Notwendigste aber ist auch damit kaum zu schaffen.

Gerade nachts wird manche Klinik zur Gefahr für Kranke. Dann arbeiten viele Pflegekräfte allein auf Station, müssen ohne Hilfe eine große Zahl von Patienten betreuen, zeigt eine Analyse der Gewerkschaft Ver.di, die SPIEGEL ONLINE exklusiv vorliegt. Private Krankenhäuser setzen sich hier unrühmlich an die Spitze.

