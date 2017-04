Großbritannien Pfund steigt auf höchsten Stand seit Dezember

Mit ihrer Ankündigung von Neuwahlen hat die britische Premierministerin Theresa May nicht nur die europäische Politik überrascht - auch an den Finanzmärkten sorgt die Entscheidung für Wirbel.

Das Pfund stieg bis zum späten Nachmittag bis 1,2766 Dollar und erreichte so den höchsten Stand seit dem 6. Dezember. Zuvor hatte das Pfund nur knapp über der Marke von 1,25 Dollar notiert.

Premierministerin May hatte am Dienstag überraschend Neuwahlen für den 8. Juni ausgerufen (mehr dazu lesen Sie hier). Sie will sich damit größere Rückendeckung für ihre Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union verschaffen. Die meisten Devisenexperten gehen davon aus, dass die aktuelle Regierungspartei - also die konservativen Tories - gestärkt aus den Wahlen hervorgehen wird.

Der britische Finanzminister Philip Hammond äußerte sich erfreut über die jüngste Wechselkursentwicklung. Sie zeige, dass die Märkte Vertrauen in die Zukunft des Landes unter einer konservativen Regierung hätten.

IWF hebt Wachstumsprognose für Großbritannien an

Mittelfristig betrachtet ist diese Einschätzung zumindest zweifelhaft. Denn seit dem Brexit-Votum der Briten im Sommer vergangenen Jahres hat das Pfund im Vergleich zum Dollar mehr als 15 Prozent an Wert verloren.

Ein schwächeres Pfund hilft zwar der heimischen Exportwirtschaft, weil ihre Produkte auf dem Weltmarkt günstiger werden. Allerdings verteuern sich dadurch auch Importe und treiben die Preise nach oben.

Insgesamt hält sich die britische Wirtschaft bislang besser als von den meisten Experten erwartet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) korrigierte seine Wachstumsprognose für das Vereinigte Königreich am Dienstag abermals nach oben. Demnach soll die britische Wirtschaft im laufenden Jahr um zwei Prozent wachsen. Dies ist ein halber Prozentpunkt mehr, als der IWF noch im Januar vorhergesehen hatte und fast ein Prozentpunkt mehr als in der Prognose vom Oktober vergangenen Jahres. Damit würde die Wirtschaft des Königreichs in diesem Jahr auch schneller wachsen als die der anderen großen EU-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien.

"Wir haben den befürchteten steilen Abfall von Konsumverhalten nicht gesehen", sagte IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld. Für 2018 rechnet er allerdings mit einem Rückgang des Wachstums auf 1,5 Prozent.