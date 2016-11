Krisenprofiteure Pilotenstreik - Hotels in Flughafennähe ausgebucht

Der Streik der Lufthansa-Piloten lastet der Branche zufolge vor allem Hotels in der Nähe des Frankfurter Flughafens und in der Innenstadt aus. "Die Umsätze, die hier generiert werden, sind allerdings kein Grund zum Jubeln. Uns wäre es lieber, der Ausstand fände nicht statt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes Dehoga Hessen, Julius Wagner. Die Lufthansa hat für gestrandete Kunden nach eigenen Angaben im Rhein-Main-Gebiet sowie im Raum München vorsorglich fast 4000 Hotelzimmer reserviert.

Genaue Buchungszahlen liegen der Dehoga Hessen nicht vor. In der Vergangenheit habe Lufthansa bei Streiks vor allem in Flughafennähe und in der Innenstadt Zimmer reserviert. Dass Restaurants und Gaststätten mehr Umsatz wegen gestrandeter Fluggäste machen, hält Wagner für fraglich. "Die Zahl der Reisenden, die wegen des Streiks nicht kommen können und derer, die hier feststecken, dürfte sich in etwa die Waage halten."

Eine Ende des Streiks ist unterdessen nicht abzusehen. Die Pilotenvereinigung Cockpit will ihren Streik auch am Samstag fortsetzen. Betroffen sind Langstreckenverbindungen, die von Mitternacht an aus Deutschland abfliegen sollen. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rund um dem Streik zusammengetragen.

Am Donnerstag waren nahezu ausschließlich Kurz- und Mittelstrecken betroffen, nach Lufthansa-Angaben mit zusammen rund 100.000 Passagieren. Am Freitag fallen 830 weitere Kurz- und Mittelstreckenverbindungen weg.

Der Streik der Pilotenvereinigung geht für die Lufthansa mittlerweile ins Geld: Der direkte Schaden aus den ersten beiden Streiktagen belaufe sich für die Airline auf etwa 20 Millionen Euro, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister.

Es ist der 14. Streik in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft und der größten deutschen Airline. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren.