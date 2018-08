Als erstes Land in Lateinamerika hat Chile die Ausgabe von Plastiktüten im Einzelhandel verboten. "Wir gehen einen großen Schritt in Richtung eines saubereren Chiles", sagte Präsident Sebastián Piñera.

"Wir wollen weg von einer Wegwerfkultur, in der alles benutzt und weggeworfen wird, hin zu einer gesunden Kultur der Wiederverwertung", sagte Piñera der BBC zufolge. Demnach bestehen lediglich zehn Prozent der in Chile verwendeten Plastiktüten aus recyceltem Kunststoff. Es gebe 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt, sagte Piñera: "Wir können die Umweltverschmutzung nicht so fortsetzen, als besäße jeder Einzelne von uns die Erde."

Nachdem das Gesetz am Freitag in Kraft trat, haben die Supermarktketten des Landes nun sechs Monate Zeit, um die neuen Vorschriften umzusetzen. Kleinere Geschäfte bekommen eine Frist von zwei Jahren. Wer danach noch Plastiktüten verteilt, kann mit Bußgeldern in Höhe von umgerechnet bis zu etwa 350 Dollar bestraft werden.

Die Chilenen verbrauchen nach Angaben der Industrie und des Umweltministeriums jedes Jahr etwa 3,4 Milliarden Plastikbeutel, von denen ein großer Teil im Meer landet. Nach einer Studie des US-Wissenschaftsmagazins "Science" aus dem Jahr 2015 gelangen jährlich bis zu acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, gibt es dort bis 2050 so viel Plastikmüll wie Fische.

Die Frage, ob in Läden Plastiktüten verschenkt oder verkauft werden dürfen, wird weltweit diskutiert. In Griechenland, dem Europameister im Verbrauch von Einwegbeuteln, gibt es seit diesem Jahr eine Steuer auf Tüten, in Deutschland war der Verbrauch zuletzt deutlich gesunken.

In Australien war es kürzlich sogar zu Tumulten gekommen, nachdem eine große Supermarktkette eine Gebühr auf Kunststoffbeutel eingeführt hatte. Das Unternehmen schaffte die Neuregelung daraufhin sogar kurzzeitig wieder ab - nun kosten die Tüten wieder.