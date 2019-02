Schlachthofskandal in Polen Fast 800 Kilo wohl verdorbenes Fleisch nach Frankreich gelangt

Offensichtlich kranke Tiere wurden dem polnischen Sender TVN24 zufolge in eine polnische Schlachterei geschmuggelt - und ohne tierärztliche Inspektion zerlegt und für den Verkauf vorbereitet. Knapp 800 Kilogramm dieses wohl verdorbenen Fleisches sind nun nach Frankreich gelangt.

Betroffen seien neun Weiterverarbeitungsbetriebe, sagte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume dem Sender CNews. Von den 795 Kilo Fleisch seien rund 150 Kilo bereits sichergestellt worden. Es sei bisher nicht klar, ob verdorbenes Fleisch in den Handel gelangt sei. "Das ist ein fürchterlicher Betrug."

Neben Frankreich sind laut polnischem Veterinäramt auch neun weitere EU-Länder betroffen. Die polnische Staatsanwaltschaft hatte Alarm geschlagen, weil ein Schlachthaus das Fleisch kranker Rinder auch ins Ausland geliefert haben soll.

Behörden: 2,7 Tonnen Fleisch betroffen

Insgesamt gelangten den polnischen Behörden zufolge 2,7 Tonnen des wohl verdorbenen Fleisches in andere EU-Länder - darunter nach Ungarn, Schweden, Spanien und die Slowakei. Deutschland und Österreich wurden nicht genannt. EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andiukaitis kündigte in Polen eine Inspektion für die kommende Woche an, Tschechien wiederum will importiertes Fleisch intensiv kontrollieren.

Polen ist ein Großlieferant für Fleisch in Europa, laut "Guardian" gehen 80 Prozent in den Export. Das polnische Landwirtschaftsministerium geht von einem Einzelfall aus.

Für Landwirte sind kranke Masttiere gleich in mehrerer Hinsicht ein Verlust. Sie können nicht mehr verkauft werden, die Entsorgung muss bezahlt werden - zudem hat er die Kosten der Aufzucht.

Der Skandal wurde öffentlich, nachdem ein Reporter drei Wochen lang unter falscher Identität in einem Schlachthaus in Kalinowo im Nordosten des Landes recherchiert hatte. Die offensichtlich kranken Tiere, die dennoch zur Schlachtung vorbereitet wurden, hielt er mit der Kamera fest.