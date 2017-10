ZDF-Doku zum Porsche-Clan Wer bremst, verliert

Sie gehören zu den reichsten Familien der Welt und wohl auch zu den mächtigsten. Sie haben die Automobilgeschichte über Generationen hinweg geprägt und entscheidenden Anteil am Wirtschaftswunder der Bundesrepublik. Und doch ist ihr Image in der Öffentlichkeit in erster Linie von Unversöhnlichkeit und skrupelloser Machtgier geprägt. Der Porsche-Clan ist zum Sinnbild dafür geworden, wie weit man kommen kann, wenn ethische Bedenken hintangestellt werden, um ein Ziel zu erreichen.

Mit seiner Dokumentation "Deutschlands große Clans - Die VW-Story" (Dienstag um 20:15) setzt das ZDF der Industriellenfamilie jetzt ein Denkmal. Betont sachlich schildern die Autoren den Werdegang der Protagonisten, von denen drei wegen ihrer Über-Egos deutlich herausragen:

Ferdinand Porsche, der Gründer der Dynastie, ein genialer Erfinder mit eisernem Willen, der sogar einen Pakt mit den Nazis schloss, um seinen Traum von einem Auto für die Massen umzusetzen.

Seine Tochter Louise, die ihrem Bruder Ferdinand, genannt Ferry, von klein auf in inniger Rivalität verbunden war und wohl auch damit haderte, den Namen Porsche durch die Heirat mit Anton Piëch verloren zu haben.

Und in der dritten Generation schließlich Louises Sohn Ferdinand Piëch, der als Unternehmer, Konstrukteur aber auch mit seinem unstillbaren Herrschaftswillen alle in der Familie in den Schatten stellt.

In groben Zügen skizzieren die Dokumentarfilmer den Lebensweg Ferdinand Porsches, der sich zunächst als Kutschenbauer verdingt und später in Stuttgart ein Konstruktionsbüro gründet - und schließlich statt des geplanten Käfers für Adolf Hitler Kriegsgerät baut. Sein Sohn Ferry legt nach dem Krieg mit dem Typ 356 den Grundstein für die Sportwagenschmiede Porsche.

Enkel Ferdinand Alexander entwirft später den legendären Porsche 911. Der Durchbruch gelang aber erst, nachdem dessen Cousin Ferdinand Piëch den 917 zum Seriensieger auf den Rennstrecken dieser Welt gemacht hatte.

Anspruch auf die uneingeschränkte Macht

Nicht ganz ohne Grund - so insinuiert es der Film - erhob Piëch anschließend Anspruch auf die uneingeschränkte Macht im Unternehmen und führte so gemeinsam mit seiner kompromisslos auftretenden Mutter den ersten echten Bruch zwischen den Familienstämmen herbei.

Zum erneuten Showdown kam es viele Jahre später in der Enkel-Generation, nachdem es Ferdinand Piëch im Volkswagen-Konzern bis ganz nach oben geschafft und dort für einen beispiellosen Aufschwung gesorgt hatte. Porsche gab im September 2015 seinen Plan bekannt, den ungleich größeren Konkurrenten zu schlucken. Die Übernahmeschlacht hielt die Öffentlichkeit über Monate hinweg in Atem.

Am Ende gewann VW die Oberhand, Porsche verlor seine Selbstständigkeit. Piëch habe den Coup verhindert, weil er andernfalls die Macht an seinen Rivalen Wolfgang Porsche verloren hätte, erklären die Autoren des Films.

"Sand ins Getriebe gestreut"

Die Porsches erscheinen in dieser Version versöhnlicher aber auch weniger von Ehrgeiz geprägt. Doch der Eindruck täuscht. Wolfgang Porsche nutzt die Gelegenheit zum großen Schlag gegen seinen Cousin, dem er vorwirft, während des Ringens zwischen VW und Porsche mit gezinkten Karten gespielt und heimlich "Sand ins Getriebe gestreut" zu haben. Auch den Diesel-Skandal, der den VW-Konzern noch immer in Atem hält, lastet er ihm an. "Piëch hat sein Lebenswerk zerstört", erklärt Porsche.

Den direkten Vorwurf, Piëch oder einer der Vorstände hätten den Betrug womöglich veranlasst, erheben allerdings weder Porsche, noch die Autoren des Films oder die Zeitzeugen, die das Geschehen in Interviews einordnen. Die Unerbittlichkeit, mit der Piëch seine Vorgaben umgesetzt haben wollte, habe jedoch dazu geführt, dass niemand sich zu widersprechen traute.

Verbitterter Clan

So ergreifen die Dokumentarfilmer am Ende doch recht eindeutig Partei für Wolfgang Porsche und bieten ihm die Bühne, um den Familienstreit neu anzufachen. Piëchs Version des Geschehens bleibt dagegen unerwähnt, der Hinweis, dass er keine Stellungnahme wünsche, muss genügen.

Der Rochus von Wolfgang Porsche ist natürlich verständlich, nach allem was sein Cousin sich in der Vergangenheit geleistet hat. Gleichwohl wirkt es zu diesem Zeitpunkt wie öffentliches Nachtreten - schließlich hat Piëch den Kampf um den Einfluss bei VW inzwischen verloren und sich auch aus den Gremien der Porsche-Holding zurückgezogen. Bei den Piëchs haben längst andere das Sagen.

So bleibt am Ende der Eindruck eines verbitterten Clans übrig, der nach langen Jahren des Streits die Vision für die Zukunft verloren hat. Und das in einer Zeit, in der Pioniere, wie Ferdinand Porsche einst einer war, dringender gebraucht werden, als je zuvor. Schließlich geht es um nicht weniger, als darum, ein neues Zeitalter der Mobilität einzuläuten.