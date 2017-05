VW-Großaktionär Ferdinand Piëch als Porsche-Aufsichtsrat wiedergewählt

Fragen von Kleinaktionären zur halbherzigen Aufklärung des VW-Dieselskandals sind auf der Hauptversammlung des Volkswagen-Großaktionärs Porsche SE ins Leere gelaufen. Kleinaktionäre machten während des Treffens der PSE am Dienstag in Stuttgart ihrem Ärger über "Dieselgate" Luft.

Doch ganz gleich, ob es um die Verantwortung von Vorstandsmitgliedern, die ausbleibende Veröffentlichung eines umfassenden Aufklärungsberichts oder eine Prüfung durch neutrale Experten ging, PSE-Vorstandschef Hans-Dieter Pötsch und Rechtsvorstand Manfred Döss beschieden den Fragestellern, dies sei allein Sache von Volkswagen . Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Finanzholding betreibe keine eigene Aufklärung.

Firmenpatriarch Ferdinand Piëch, der seit seinem Rücktritt vom Aufsichtsratsvorsitz bei VW vor gut zwei Jahren zu den Aktionärstreffen nicht mehr erschienen war, verfolgte die siebenstündige Versammlung weitgehend reglos.

Porsche-Patriarch Piëch im Amt bestätigt

Volkswagen ist durch die Manipulation der Abgasreinigung bei elf Millionen Diesel-Pkw weltweit in die Krise gestürzt. Nach gut 22 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen sieht sich der Autokonzerns einer beispiellosen Klagewelle von Kunden und Aktionären gegenüber. Auch die Porsche SE wurde vielfach auf Schadenersatz verklagt und sieht sich so wie VW staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen Marktmanipulation ausgesetzt.

Den Vorwurf, die Aktionäre im September 2015 beim Auffliegen des Skandals zu spät über die finanziellen Konsequenzen gewarnt zu haben, wies Porsche-Chef Pötsch ebenso wie sämtliche Schadenersatzforderungen in Deutschland zurück.

Die einzig stimmberechtigten Porsche-Stammaktien sind allesamt in der Hand der Familien Porsche und Piëch. Auch die Neuwahl des Aufsichtsrats, dem auch der im Groll aus allen VW-Kontrollgremien ausgeschiedene Piëch noch angehört, war reine Formsache. Piëch und die fünf anderen Aufsichtsratsmitglieder wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Trotz Aufforderungen von Kleinaktionären äußerte sich Piëch nicht zu seiner erneuten Kandidatur und wie lange er das Mandat wahrnehmen wolle. Seinen Anteil von knapp 15 Prozent an der Porsche SE hatte der 80-Jährige im April an seinen Bruder Hans Michel Piëch verkauft. So lange die Transaktion noch nicht förmlich abgeschlossen ist, will Piëch dem Aufsichtsrat weiter angehören. Piëch hatte sich 2015 durch einen Machtkampf mit seinem langjährigen Vertrauten und früheren VW-Chef Martin Winterkorn mit Familienmitgliedern und den anderen VW-Aufsichtsräten zerstritten.