Abgasskandal Investoren verklagen Porsche auf 898 Millionen Euro

Wegen des Abgasskandals sieht sich die VW-Dachgesellschaft Porsche SE beim Stuttgarter Landgericht mit immer höheren Schadensersatzforderungen konfrontiert. Es seien inzwischen 146 Klagen von Investoren mit einer Schadensersatzforderung von 898 Millionen Euro eingereicht worden, teilte das Landgericht Stuttgart am Freitag mit. Es sei mit weiteren Klagen zu rechnen.

Die Porsche SE hält die Mehrheit der Stimmrechte an VW. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Porsche AG - der eine Tochter von Volkswagen ist.

Bei den Klagen geht es um die Frage, ob die Stuttgarter Holding ihre Anleger zu spät über die Abgasprobleme informiert hat. Die Porsche SE war am Freitag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

1400 Klagen in Braunschweig

Wegen der Klageflut wird das Landgericht vermutlich die höhere Instanz einschalten. Ein Sprecher des Landgerichts sagte, es sei wahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr ein sogenannter Vorlagebeschluss im Rahmen des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes gefällt wird.

Hierbei legt das Landgericht dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart einen Fragenkatalog zu Knackpunkten des Streits vor, den die höhere Instanz dann voraussichtlich 2017 beantworten wird. Die anderen Verfahren würden so lange ausgesetzt.

Die OLG-Entscheidung würde dann auch für alle anhängigen Verfahren in dem Streit gelten. Ähnliche Schadensersatzklagen gibt es auch in Niedersachsen gegen VW. Dem Landgericht Braunschweig liegen inzwischen Klagen mit einem Streitwert von mehr als acht Milliarden Euro vor. Um die Akten abzuarbeiten, stockt das Gericht das Personal auf.