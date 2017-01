Absatzrückgang Russische Autokrise holt Porsche ein

Die russische Autokrise hat auch den deutschen Luxuswagen-Hersteller Porsche erreicht. Der Absatz sank im vergangenen Jahr um sechs Prozent im Vergleich zu 2015, teilte das Unternehmen mit. Der Stuttgarter Autohersteller habe sich auf die Krise eingestellt, sagte Porsche-Russland-Chef Thomas Stärtzel dazu. "Porsche hat sich mit fast 5000 verkauften Fahrzeugen im vergangenen Jahr stabil positioniert."

Porsche kann sich von den Problemen des russischen Automarktes offenbar nicht mehr so absetzen wie bisher. 2015 hatte der Hersteller noch entgegen der Absatzkrise in Russland rund zwölf Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Die Autobranche des einstigen "Hoffnungsmarktes" steckt seit vier Jahren im Abwärtstrend. Der Verkauf sank von 2,9 Millionen 2012 auf 1,4 Millionen 2016. Experten sehen allerdings Chancen für einen leichten Aufschwung in diesem Jahr.

Porsche sei als Premiummarke weniger von der Krise betroffen als andere Hersteller, sagte Stärtzel. "Wir haben den Vorteil, dass der Kauf eines Porsche auch als Wertanlage verstanden wird", sagte er. "Davon profitieren wir auch in Krisenzeiten."

Für 2017 gab sich der Manager vorsichtig optimistisch. "Künftig wollen wir die Kunden noch individueller ansprechen." Unter anderem nannte er Finanzierungsmodelle für Interessenten. Porsche ist seit 2003 in Russland aktiv. Rund 65 Prozent des Geschäfts werden nach eigener Darstellung in Moskau abgewickelt.