Beteiligungsgesellschaft Porsche-Holding kauft Softwarefirma

Die Porsche-Dachgesellschaft und VW -Mehrheitseigentümerin Porsche SE hat 97 Prozent der Aktien des Karlsruher Software-Entwicklers PTV für mehr als 300 Millionen Euro gekauft. PTV entwickelt Software zur Verkehrsplanung, etwa Simulationen zur Verkehrsplanung und Transportlogistik. In den Modellen wird zum Beispiel analysiert, wie der Verkehr in Städten fließt und besser fließen könnte.

Durch den Komplettverkauf des Sportwagenbauers Porsche AG an VW im Jahr 2012 hatte die Porsche SE Milliarden in der Kasse, die sie investieren wollte. Die Porsche SE hält nach wie vor die Mehrheit der Stimmrechte am Autokonzern Volkswagen. Doch die Suche nach geeigneten Übernahmekandidaten verlief bisher schwierig: 1200 Beteiligungen wurden geprüft und nahezu alle verworfen. Der hohe Aufwand bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten hatte erst kürzlich auf der Hauptversammlung der Porsche SE unter Kleinaktionären scharfe Kritik an der Unternehmensführung hervorgerufen.

"PTV ist in seinem Bereich Marktführer und hat zudem großes Potenzial", sagte Porsche-SE-Vorstand Philipp von Hagen. Mit ihrer Software sei die PTV an der Schnittstelle zwischen Mobilität und Digitalisierung. Damit passe sie sehr gut in die Ausrichtung der Porsche SE.

Das international tätige Unternehmen kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von gut 100 Millionen Euro. Der Gewinn ist aber nicht bekannt. Die Firma hat 700 Mitarbeiter, die Hälfte davon in der Zentrale in Karlsruhe. Kunden von PTV sind Behörden und Firmen, aber keine Privatleute.

Gut 300 Millionen Euro für eine Firma mit nur rund 100 Millionen Umsatz - ist das nicht etwas viel? Porsche-Vorstand von Hagen verneint: "Der Kaufpreis beruht auf einer sehr fundierten Bewertung und ist absolut angemessen, die Firma wächst sehr schnell - das ist im Kaufpreis mit drin."

Nach dem Kauf hat die Porsche SE noch rund eine Milliarde Euro auf der hohen Kante. Wann der mögliche nächste Kauf folgt, ist bisher nicht bekannt.