China-Geschäft eingebrochen Porsche streicht Nachtschicht im Leipziger Werk

Die schlechten Nachrichten aus der deutschen Autobranche reißen nicht ab: Der Sportwagenbauer Porsche fährt ab Sommer seine Produktion in Leipzig herunter. Nach den Betriebsferien soll vom 5. August an die Nachtschicht gestrichen und nur noch im Zwei-Schicht-System gearbeitet werden, teilte Werkssprecher Christian Weiß mit.

Derzeit werde die Umstellung mit dem Betriebsrat abgestimmt. Wie viele Leiharbeiter ihren Job verlieren werden, sei noch unklar. Die Stammbelegschaft sei jedoch "nicht betroffen", beteuerte Weiß. Die "Leipziger Volkszeitung" hatte als erste über den Schritt berichtet.

Grund für die Drosselung der Produktion ist unter anderem die schwache Nachfrage in China. Im vergangenen Jahr hatte Porsche den Absatz auf dem wichtigen Automarkt noch um zwölf Prozent steigern können - insgesamt nehmen die Autoverkäufe in China jedoch ab.

Das sächsische Werk ist seit 2002 in Betrieb, inzwischen beschäftigt Porsche dort gut 4300 Mitarbeiter. Derzeit wird die Fabrik um eine neue Karosseriefertigung erweitert: In einigen Jahren soll in Leipzig die neue Generation des Macan vom Band rollen. Der kleine Geländewagen bekommt einen Elektroantrieb. In den Werksausbau werden nach Angaben von Porsche mehr als 600 Millionen Euro investiert.