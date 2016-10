Identifizierungsverfahren Mit welchen Mitteln die Post junge Konkurrenten bekämpft

Wer ein Bankkonto eröffnen wollte, hatte lange keine Wahl: Entweder er ging persönlich zu einer Niederlassung - oder in eine Postfiliale, in der er mit dem sogenannten Postident-Verfahren seine Identität beweisen musste. Das Verfahren aber ist umständlich und wirkt in Zeiten von Onlinebanking und Finanz-Apps auf dem Smartphone aus der Zeit gefallen.

Junge Start-ups, die als "Fintechs" mit kreativen Ideen die Branche aufmischen, bieten eine Alternative: Video-Identifizierung über das Internet. Kunden wählen sich - beispielsweise per Skype - zu einer Videokonferenz mit einem Mitarbeiter ein, der anhand verschiedener Merkmale des Personalausweises die Identität feststellt. Der Vorteil: Kunden können sich fast jederzeit und an jedem Ort ausweisen, vorausgesetzt, sie haben Zugang zu einem internetfähigen Gerät mit Kamera.

Als erstes Unternehmen weltweit ging im Januar 2014 das Start-up WebID-Solutions an den Markt - und gewann aus dem Stand viele Kunden. Die Post dürfte das geschmerzt haben, denn sie verdient gut an Postident: Für jede Identifizierung zahlen die Banken der Post bis zu 8,50 Euro. Bei mehreren Millionen Vorgängen im Jahr kommt eine erkleckliche Summe zusammen.

Der Erfolg der ungewohnten Konkurrenz - mehr als 70 Banken, dazu Versicherungen und andere Firmen setzen auf WebID - zwang die Post zum Handeln. Wie Insider SPIEGEL ONLINE berichteten, setzt der frühere Staatsbetrieb beim Kampf um den Millionenmarkt alle Möglichkeiten ein, die er hat. Auch die eher unfeinen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.