Geplante Beteiligung Qatar Airways will ein Zehntel von American Airlines

Qatar Airways bereitet eine Beteiligung an American Airlines vor, der größten Fluggesellschaft in den USA. Wie American Airlines am Donnerstag in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC mitteilte, hat der Qatar-Chef Interesse am Kauf eines etwa zehnprozentigen Anteils geäußert. Qatar ist bereits mit gut 20 Prozent an der europäischen Luftfahrt-Holding IAG mit British Airways und Iberia beteiligt

Der Mitteilung zufolge beträgt der Gesamtwert der Anteile rund 808 Millionen Dollar. Der Aktienwert von American Airlines schoss nach der Ankündigung an der Wall Street um fast sechs Prozent nach oben. Eine notwendige behördliche Genehmigung für den Einstieg habe Qatar Airways bereits beantragt, hieß es weiter.

American Airlines wies allerdings darauf hin, dass jeglicher Erwerb von mehr als 4,75 Prozent seines Kapitals der Zustimmung durch den Verwaltungsrat bedarf. Diesem liege noch keine Mitteilung von Qatar Airways über einen beabsichtigen größeren Anteilskauf vor.

Arabische Airlines mischen die Branche auf

Die Ankündigung von Qatar Airways kommt zu einer Zeit, in der sich die Fluglinie wegen eines von Saudi-Arabien und anderen Staaten der Region verhängten Embargos gegen das Golfemirat Katar in erheblichen Schwierigkeiten befindet. Mehrere Golfstaaten und Ägypten brachen die diplomatischen Beziehungen zu Katar ab und sperrten die Lufträume für Qatar-Jets.

Qatar Airways bedient über sein Drehkreuz in Doha zahlreiche Verbindungen nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa, Afrika, Asien, Ozeanien sowie Nord- und Südamerika. Das Embargo begründen Saudi-Arabien und seine Verbündeten mit dem Vorwurf, Katar unterstütze extremistische Organisationen.

Die Fluggesellschaften aus dem arabischen Raum mischen seit geraumer Zeit die Branche auf. Der Vorwurf etablierter westlicher Gesellschaften ist, dass sie dies nur durch staatliche Subventionen schaffen. American Airlines unterstrich die Forderung, dass es einen fairen Wettbewerb am Himmel geben müsse. Die Gesellschaft sei der Überzeugung, dass sich auch die US-Regierung von Donald Trump dafür einsetzen werde.

Die USA haben in der Katar-Krise widersprüchliche Signale gesendet. Während Trump das Emirat als "Finanzier von Terrorismus" bezeichnete, forderte Außenminister Rex Tillerson die arabischen Staaten auf, die Isolation Katars zu beenden. Zudem besiegelte die US-Regierung vergangene Woche trotz der Krise den Verkauf von 36 Kampfflugzeugen vom Typ F-15 an Katar.