Der weltgrößte Onlinehändler profitiert weiter von einem boomenden Internethandel und florierenden Geschäften mit IT-Diensten. Umsatz und Gewinn von Amazon zogen im zweiten Quartal erneut deutlich an.

Vor allem der Gewinn fiel überraschend positiv aus: Er stieg im zweiten Quartal auf 2,5 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 2,1 Milliarden Euro), wie das Unternehmen aus Seattle mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 197 Millionen Dollar verdient. Auch für das laufende dritte Quartal erwartet Amazon einen deutlich höheren Gewinn als von Analysten erwartet: Er soll zwischen 1,4 Milliarden und 2,4 Milliarden Dollar liegen. Experten waren von 843 Millionen Dollar ausgegangen.

Der Umsatz zwischen April und Ende Juni blieb mit einem Anstieg um 39 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen Handel dennoch um 4,1 Prozent.

Amazon ist mit seinen verschiedenen Geschäftssparten vom traditionellen Online-Handel bis zu den Geschäften mit künstlicher Intelligenz, Video und Lebensmitteln zu einem der größten Unternehmen weltweit aufgestiegen. Amazon bietet Kunden zudem Speicherplatz in der Cloud an und vermarktet das Angebot unter dem Namen Amazon Web Services. Der Umsatz in der Sparte verdoppelte sich im zweiten Quartal, während der operative Gewinn um 80 Prozent auf 1,64 Milliarden Dollar stieg.

Gründer und Unternehmenschef Jeff Bezos wurde durch Amazons Aufstieg zum reichsten Mensch der Welt. Sein Vermögen, das sich vor allem aus Aktien des Unternehmens zusammensetzt, beträgt nach einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg rund 149 Milliarden Dollar. Das Magazin "Forbes" schätzte es zu Beginn dieses Jahres auf 112 Milliarden Dollar.