Enttäuschende Zahlen Tesla hadert mit Problemen bei der Auslieferung 

Der aufwendige Transport von Autos an die anderen Enden dieser Welt scheint den Elektroautobauer Tesla zu überfordern. Das macht es für die Kalifornier so schwer, die Nachfrage aus China und Europa zu befriedigen.

Die Probleme schlagen sich auch in den Zahlen nieder. Tesla lieferte im ersten Quartal deutlich weniger Autos aus als erwartet. Insgesamt gingen 63.000 Fahrzeuge an die Kunden des Unternehmens, wie Tesla am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal ist das ein Rückgang um 31 Prozent. Analysten hatten mit einer Auslieferung von rund 76.000 Autos gerechnet.

Für das Model 3, mit dem Tesla den Durchbruch auch auf dem Massenmarkt schaffen will, vermeldete das Unternehmen die Auslieferung von 50.900 Fahrzeugen. Hier hatten Analysten 54.600 erwartet.

Tesla versprach indirekt eine schnelle Lösung für die logistischen Probleme. Die Auslieferung einer "großen Zahl" an Fahrzeugen verschiebe sich ins zweite Quartal.

Tesla produziert derzeit nur in einem Werk in Kalifornien. Ziel in diesem Jahr ist die Fertigstellung und Auslieferung von 400.000 Autos. Im ersten Quartal produzierte das Unternehmen nach eigenen Angaben 77.100 Pkw insgesamt, darunter 62.950 Model 3.