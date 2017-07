Amerika dominiert - China holt auf Die wertvollsten Konzerne kommen aus den USA

Der Siegeszug der IT- und Internet-Wirtschaft an den Börsen hat einen Höhepunkt erreicht. Die fünf wertvollsten börsennotierten Unternehmen kamen Ende Juni aus der digitalen Welt, wie die Unternehmensberatung EY errechnet hat. Apple führt mit einer Marktkapitalisierung von 751 Milliarden Dollar die Rangliste weiter vor der Google-Holding Alphabet (636 Milliarden) an. Hinter Microsoft (532 Milliarden) auf Platz drei belegen erstmals der Online-Händler Amazon.com (463 Milliarden) und Facebook (438 Milliarden) die Ränge vier und fünf.

Sie verdrängten Warren Buffetts Investmentholding von Berkshire Hathaway und den Ölriesen Exxon Mobil, der vom fünften auf den neunten Platz zurückgefallen ist. "Die Auswirkungen der Digitalisierung werden immer stärker sichtbar und erfassen immer mehr Branchen und Lebensbereiche", sagte EY-Deutschland-Chef Hubert Barth am Samstag. "Wir erleben eine fundamentale Umwälzung, die angetrieben wird von innovativen und zunehmend auch hochprofitablen Technologiekonzernen."

Stellten die USA vor einem halben Jahr noch die kompletten Top Ten der Börsen-Schwergewichte, sind nun zwei chinesische Unternehmen aufgestiegen - und auch sie kommen aus der Digitalbranche: die Internet-Händler Alibaba und Tencent auf den Rängen sieben und zehn. Ende 2016 hatten sie noch auf den Plätzen 19 und 13 gelegen, seither sind ihre Börsenwerte um 62 beziehungsweise 46 Prozent nach oben geschnellt. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers Apple stieg seit Jahresbeginn um knapp 22 Prozent, die von Alphabet um 18 Prozent.

Wertvollstes deutsches Unternehmen: SAP

Unter den 300 teuersten Unternehmen der Welt zählt EY 36 IT-Konzerne - doch nur drei davon kommen aus Europa. Das könne zum Problem werden. "Die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran - und derzeit werden die Regeln in erster Linie von amerikanischen und asiatischen IT-Konzernen gemacht", betonte Barth. Das wertvollste europäische Unternehmen ist auf Platz 13 der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle mit 272 Milliarden Dollar.

Erst auf Platz 56 weltweit folgt mit dem Softwareunternehmen SAP (126 Milliarden Dollar) die Nummer eins in Deutschland. Unter den Top 100 finden sich mit SAP, Siemens (Platz 68), Bayer (70) und der Allianz (93) vier börsennotierte deutsche Konzerne, Ende 2016 waren es noch sechs. BASF, die Deutsche Telekom und Daimler fielen zurück.

Insgesamt finden sich unter den 100 wertvollsten Unternehmen 23 europäische, 52 kommen aus den USA. "Europa ist aber stärker, als es das Börsenranking suggeriert", sagte Barth. Der Kontinent habe eine industrielle Basis, die man etwa in den USA vergeblich suche. Auch in einer digitalisierten Welt würden produzierende Hightech-Unternehmen gebraucht.