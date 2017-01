Tabakindustrie im Umbruch Die letzte Zigarette brennt

Endlich können sich Raucher wieder als Revoluzzer fühlen. Sofern sie das richtige Produkt kaufen, versteht sich. "This changes everything", lautet der Slogan von "iQOS", der neuen Elektro-Tabakzigarette von Philip Morris International. Nicht nur das kleine i hat der Tabakmulti von Apple abgekupfert, sondern auch den Spruch. Apple hat ihn schon vor Jahren genutzt: für das iPhone, das unsere Welt verändert hat. Und nicht weniger als die Welt verändern soll auch das Dampfmaschinchen des weltgrößten privaten Zigarettenherstellers. So zumindest verspricht es der oberste Marlboro-Mann höchstpersönlich.

"Ich glaube, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem wir genügend Verbreitung dieses alternativen Produkts haben", sagte Philip-Morris-Chef André Calantzopoulos am 30. November im Interview mit der BBC, "damit wir anfangen können, zusammen mit Regierungen das Ende der Zigarette einzuläuten." Und dann fügte der gebürtige Grieche noch hinzu: "Ich hoffe, diese Zeit wird bald kommen."

Das Ende der Zigarette. Bald. Verkündet vom obersten Lobbyisten der internationalen Tabakindustrie, dem Inbegriff des Bösen für Anti-Tabak-Aktivisten. Calantzopoulos' Statements - die er punktgenau zum Verkaufsstart von iQOS in Großbritannien zum Besten gegeben hat - sind um die Welt gegangen. Wenn ausgerechnet Philip Morris der Menschheit das Rauchen austreiben sollte, wäre das tatsächlich eine Revolution. Das Ende einer Seuche.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.