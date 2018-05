"Technologische Aufholjagd" Recyclingbranche fürchtet chinesische Konkurrenz

Eine deutliche Zunahme chinesischer Patente auf Recycling und Abfallverwertung sorgt bei deutschen Unternehmen für Unruhe. Das zeigt der neue "Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft", der am Dienstag vorgestellt wird.

"Die Wachstumsstärke und die technologische Aufholjagd von China sind unter anderem zwei der Ursachen für die schrumpfenden Anteile Deutschlands an den weltweiten Patenten in der Kreislaufwirtschaft", heißt es in dem Report.

China hatte kürzlich mit einem weitgehenden Importstopp für Abfälle für Aufsehen gesorgt. Seit Anfang 2018 dürfen 24 verschiedene Materialien nicht mehr eingeführt werden, darunter auch Plastikmüll, für den China bislang das Hauptabnehmerland war. Die chinesische Regierung wil ein eigenes Recyclingsystem aufbauen - auch wegen des zunehmenden Wohlstandsmülls im eigenen Land.

Wie in anderen Branchen baut China sein technologisches Know-how auch hier rasant aus. Dem Statusbericht zufolge stieg der chinesische Anteil an den weltweit erteilten Patenten auf Technik für die Kreislaufwirtschaft in China zwischen 2010 und 2014 im Schnitt um 13 Prozent pro Jahr.

Dynamisches Wachstum

Deutschlands Anteil ging im gleichen Zeitraum um fast fünf Prozent zurück. Dabei ging es unter anderem um Sortier- und Trennanlagen sowie Sammelbehälter. "Während Deutschland bereits zahlreiche Patente in diesen Bereichen vorweisen kann, zeigt der Konkurrent China hier aktuell eine deutliche Dynamik", heißt es in dem Bericht.

Ähnlich sieht es bei der Abfallbehandlung und -verwertung aus, zu der beispielsweise die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder das Recycling von Lithium-Batterien zählt. Während Chinas Anteil an den weltweiten Patenten im Schnitt um fast acht Prozent pro Jahr zulegte, sank der deutsche Anteil um knapp vier Prozent.

"Mit den zunehmenden Umweltproblemen und dem gestiegenen Bewusstsein für die Kreislaufwirtschaft in China wird Deutschland auch weiterhin einer zunehmenden Konkurrenzsituation ausgesetzt sein", warnen die Autoren.

Der Bericht wurde von insgesamt neun Verbänden erarbeitet, darunter der Bundesverband der Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und der Maschinenbauverband VDMA.

Grundsätzlich seien die Zahlen ein "gutes Zeichen", sagte VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche. "Das Umweltbewusstsein steigt in China." Für die deutsche Kreislaufwirtschaft nehme die Konkurrenz um ihre Spitzenposition allerdings zu. "Deutschland ist Recyclingweltmeister. Dieses Niveau gilt es zu halten."

BDE-Präsident Peter Kurth sagte, die Zahlen belegten, "dass in China die Themen Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft inzwischen einen höheren Stellenwert haben als in den Jahren zuvor". Die Entwicklung von Start-ups in der Entsorgungsbranche werde aber "mit Sicherheit auch wieder zu einer Steigerung der Patentzahlen in Deutschland führen".