Energy Drinks Red Bull verkauft mehr als sechs Milliarden Dosen

Der österreichische Brausehersteller Red Bull hat im vergangenen Jahr mehr als sechs Milliarden Dosen verkauft. Das Unternehmen legte stark in Chile (plus 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), Skandinavien, Polen (jeweils plus 13 Prozent) und Südafrika (plus zehn Prozent) zu.

Insgesamt erzielte Red Bull einen Rekordumsatz von rund sechs Milliarden Euro. Zum Gewinn macht das Unternehmen mit Sitz im Salzburger Fuschl am See generell keine Angaben. Es ist nicht an der Börse notiert und muss deshalb keine Zahlen offenlegen.

Der Unternehmenseigentümer Dietrich Mateschitz will den Absatz auch im neuen Jahr weiter steigern: Red Bull will künftig besonders in Westeuropa, den USA und in Asien wachsen und mehr Marktanteile erringen. Derzeit verkauft das Unternehmen in 171 Ländern seinen Energydrink.

Die Koffeinbrause gilt seit Jahren als wertvollste Marke Österreichs. Red Bull ist bekannt für große Marketing-Investitionen und für das Sponsoring zahlreicher Sportarten. Neben Fußballvereinen besitzt Mateschitz auch ein Formel-1-Team.