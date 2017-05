Schifffahrt Reederei Rickmers kündigt Insolvenz an

Die Hamburger Reederei Rickmers muss einen Insolvenzantrag stellen. Die HSH Nordbank habe die Kreditanträge der Reederei zurückgewiesen und die Zustimmung zum Sanierungskonzept verweigert, teilte die Rickmers Holding mit.

Im Verlauf des Insolvenzverfahrens strebe der Vorstand eine Sanierung in Eigenverwaltung an und will den Schiffbetrieb weiter fortsetzen. Die HSH Nordbank kämpft als einst weltweit größter Schiffsfinanzierer selbst mit den Folgen der Schifffahrtskrise.

Eigentlich sollten an diesem Donnerstag die Gläubiger zusammenkommen, um über das Sanierungskonzept für das schwer angeschlagene Unternehmen zu beraten. Doch die Abstimmung über das Sanierungskonzept ist mit der Entscheidung der HSH Nordbank hinfällig.

Die Reederei Rickmers hat in Hamburg eine lange Tradition - schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Unternehmen im Reederei- und Werftengeschäft tätig. Zuletzt war das Unternehmen mit 114 Schiffen auf den Weltmeeren unterwegs, hatte mehr als 2000 Mitarbeiter und machte einen Umsatz von beinahe 500 Millionen Euro im Jahr. Doch das Unternehmen geriet in eine schwere Krise: Im vergangenen Geschäftsjahr machte die Firmengruppe einen Verlust von 341 Millionen Euro.