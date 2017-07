Philharmonie der Nationen Justus Frantz verliert Schrauben-Würth als Sponsor

Dirigent Justus Frantz, 73, hat seinen treuesten Sponsor verloren. Nach mehr als 20 Jahren unterstützt der schwäbische Schraubenhersteller Reinhold Würth, 82, nicht mehr die von Frantz geleitete Philharmonie der Nationen. Das bestätigte Würth dem SPIEGEL. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten über die Führung des Orchesters. In Briefen hatte Würth die "geradezu Jahrzehnte andauernde Instabilität" kritisiert. Dem SPIEGEL sagte er: "Der Justus ist ein begnadeter Musiker. Aber er ist nun mal kein Finanzgenie."

Justus Frantz fand selten Anerkennung in den Feuilletons, dafür hatte er Erfolg im deutschen Unterhaltungsgeschäft. Er machte Klassik populär, als Gründer und Leiter des Schleswig-Holsteinischen Musikfestivals oder in seiner eigenen ZDF-Sendung. Mit Altkanzler Helmut Schmidt spielte er im Fernsehen Klavier. Im Ausland trat Frantz gern als Deutschlands Musikbotschafter auf.

DPA Der Pianist und Dirigent Justus Frantz in Hamburg an seinem Flügel (Archivbild)

Die 1995 von ihm gegründete Philharmonie der Nationen hatte sich Frieden und Völkerverständigung auf die Fahnen geschrieben. Würth ließ dem Ensemble zuletzt rund eine Million Euro pro Jahr zukommen. Er und Frantz sind seit fünf Jahrzehnten befreundet. Als Frantz ein junger unbekannter Pianist war, chauffierte Würth ihn manchmal zu Auftritten in der schwäbischen Provinz.

Künftig fließt das Geld des Milliardärs in sein eigenes Orchester. In der kommenden Woche wird am Würth-Firmensitz in Künzelsau das Carmen-Würth-Forum eröffnet. Dort werden die Würth-Philharmoniker ihren ersten Auftritt haben, dirigiert von Kent Nagano.