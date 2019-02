Früherer Renault-Chef Menschenrechtler kritisieren Haftbedingungen von Ghosn

Zwei Menschenrechtsorganisationen haben den Umgang der japanischen Justiz mit dem vor drei Monaten festgenommenen Automanager Carlos Ghosn kritisiert. Die Inhaftierung des ehemaligen Renault-Chefs offenbare "ernsthafte Schwächen" des Justizsystems, teilten die Internationale Liga für Menschenrechte (FIDH) und das japanische Zentrum für die Rechte von Gefangenen (CPR) mit.

Ghosn hatte die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi gebildet. Am 19. November 2018 war er in Japan festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe jahrelang ein zu niedriges Einkommen bei Nissan deklariert und persönliche Verluste auf den Autobauer übertragen.

Der Automanager bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Verschwörung bei Nissan. Die Anträge seiner Anwälte auf Haftentlassung gegen Kaution blieben allerdings ohne Erfolg: Die Justiz sieht bei Ghosn Fluchtgefahr sowie die Möglichkeit, dass er Beweise vernichten könnte. Die Untersuchungshaft ist bis zum 10. März angeordnet. Danach soll der Prozess beginnen.

Verhöre ohne Anwalt

Zuletzt hatte Ghosn sein Anwaltsteam ausgetauscht, das defensiv auftrat und sich der Kritik an den Haftbedingungen nicht anschloss. Sein neuer Anwalt Junichiro Hironaka sagte in seinem ersten Pressestatement, die Vorwürfe gegen Ghosn hätten intern geklärt werden sollen. Die Behandlung Ghosns würde außerdem "nicht internationalen Standards entsprechen".

Die Menschenrechtsorganisationen kritisierten nun insbesondere, dass Ghosn das Recht auf einen Anwalt bei Befragungen durch die Ermittler verwehrt worden sei. Außerdem bemängelten sie die Dauer der Inhaftierung vor Prozessbeginn und auch die Haftbedingungen. "Diese Schwächen kennzeichnen das japanische Justizsystem bereits seit zu langer Zeit", sagte CPR-Generalsekretärin Maiko Tagusari.

Nötig seien nun "konkrete Schritte", um diese Fehler zu beheben. So müsse Japan etwa dringend überfällige Berichte an die Menschenrechtsinstitutionen der Vereinten Nationen übermitteln.

Ghosn und seine Ehefrau kritisierten Behandlung

Ghosn selbst hatte die japanische Justiz Ende Januar in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP scharf attackiert: Die Behandlung, die er erfahren habe, wäre in jeder anderen Demokratie "nicht normal", sagte er.

Auch die Ehefrau des Managers, Carole Ghosn, hatte die Haftbedingungen kritisiert: Ihr Mann habe sieben Kilogramm abgenommen und sitze in einer unbeheizten Zelle, schrieb sie in einem Brief an den Chef der örtlichen Organisation der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch. Außerdem brenne in seiner Zelle auch nachts das Licht und er würde ohne Anwalt stundenlang verhört.

Ein Sprecher des japanischen Außenministeriums hatte daraufhin mitgeteilt, Ghosn werde angemessen behandelt und die "grundlegenden Menschenrechte" würden gewahrt. Ghosn durchlaufe eine "strikt juristische Untersuchung gemäß den entsprechenden japanischen Gesetzen".