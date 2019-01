Seit fast zwei Monaten ist er in Japan in Haft, nun soll er womöglich doch ersetzt werden: Der französische Autobauer Renault sucht offenbar nach einem Nachfolger für Konzernchef Carlos Ghosn. Renault wolle "die beste Lösung für die zukünftige Führung der Gruppe finden, um die Interessen des Unternehmens zu wahren und die Renault-Nissan-Allianz zu stärken", teilte der Konzern mit.

Zuvor hatte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire eine rasche Verwaltungsratssitzung gefordert mit der Begründung, der Autobauer brauche eine neue und beständige Konzernführung. Es müsse eine neue Etappe geben, wenn Ghosn dauerhaft verhindert sei.

Aktuell ist der stellvertretende Vorstandschef Thierry Bolloré Übergangsvorsitzender von Renault, offiziell hat Ghosn den Posten als Konzernchef jedoch weiter inne. Die Regierung in Paris ist der größte Anteilseigner bei Renault. Sie hatte bislang an Ghosn festgehalten, dem in Japan schwerer Vertrauensbruch und Finanzverstöße vorgeworfen werden. Der ehemalige Nissan-Chef wird verdächtigt, in Japan jahrelang ein viel zu niedriges Einkommen deklariert und sich an Firmenkapital des Autobauers Nissan bereichert zu haben.

Neue Vorwürfe gegen Ghosn

Ghosn - einst die treibende Kraft hinter dem Bündnis von Renault, Nissan und später auch Mitsubishi - sitzt deswegen seit dem 19. November in Untersuchungshaft. Einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution lehnte ein Gericht am Dienstag ab.

Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft in Tokio zwei weitere Anklagen wegen Finanzverstößen erhoben. Der 64-Jährige soll nicht nur in den fünf Jahren bis 2015, sondern auch in den vergangenen drei Geschäftsjahren seine Einkünfte zu niedrig angegeben haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge drohen Ghosn bis zu 15 Jahre Haft. Er selbst sagt, er sei "unrechtmäßig angeklagt".

Der japanischen Zeitung "Nikkei" zufolge wollen Renault-Führungskräfte und französische Regierungsvertreter nun noch an diesem Donnerstag Nissan-Chef Hiroto Saikawa in Japan treffen. Die besuchende Delegation wolle das Nissan-Management um eine Erklärung bezüglich der Unternehmensführung nach Ghosns Festnahme bitten, berichtete Nikkei ohne Angabe von Quellen. Ebenso unklar ist, wann der Verwaltungsrat von Renault tagen wird.