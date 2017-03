Bahn-Chef Richard Lutz Bloß kein Rock'n'Roller

Der Mann spielt gerne Schach, hat sich in den vergangenen 20 Jahren beruflich fast nur mit Zahlen beschäftigt, und wenn er eine Halle betritt, denkt wohl erst einmal niemand: "Uih, da kommt der Chef."

Ausgerechnet so ein spröder Typ soll der neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG werden, also jenes Unternehmens, das wie kein anderes im Lichte der Öffentlichkeit steht?

Diese Frage ist berechtigt. Und die naheliegende Antwort lautet "Mmh, schwierig." Doch bei genauerer Betrachtung handelt es sich um eine richtige Entscheidung.

Richard Lutz ist kein notorischer Menschenfänger wie sein Vorgänger Rüdiger Grube. Er trägt auch nicht den ewigen Raufbold in sich wie Hartmut Mehdorn, der dem Unternehmen von 1999 bis 2009 vorstand. Und er versprüht auch nicht die schwäbische Grandezza eines Heinz Dürr, der in den Neunzigerjahren Chef des größten deutschen Staatskonzerns war.

Dass Lutz nur wenige Spuren von Grube, Mehdorn und Dürr enthält, muss allerdings nichts Schlechtes sein. Zwar hatten alle drei Manager ihre Stärken und waren zu ihrer Zeit durchaus die Richtigen. Doch sie alle tragen auch eine Mitverantwortung dafür, dass der Konzern gut zwei Jahrzehnte nach der Bahn-Reform nichts dringender braucht als eine Bahn-Reform.

Dass die Bahn in vielen Bereichen einem Sanierungsfall gleicht, liegt zwar vor allem daran, dass der Bund nicht weiß, was er mit seinem Eigentum anfangen soll. Entscheidend ist aber auch, dass sich die Vorgänger von Lutz immer wieder vom Motto "Höher, schneller, weiter" beseelen ließen.

Ein börsennotierter Konzern, der sich im globalen Wettbewerb behaupten muss, lässt sich so führen. Für die Deutsche Bahn, die nach Meinung der meisten Bürger vor allem dafür da ist, sie in sauberen Zügen sicher und möglichst günstig von A nach B zu transportieren, ist es ein mehr als fragliches Managementprinzip.

Angesichts der zahlreichen verschleppten Probleme wirkt Lutz' Bescheidenheit, die niemand mit mangelnder Durchsetzungsstärke verwechseln sollte, nicht nur angenehm, sondern auch angemessen.

Weil Lutz ab diesem Mittwoch einen Job hat, den er nie angestrebt hat und für den er sich auch nicht verkämpfen musste, kann er sich auch leichter von jeglichen Träumereien eines weltumspannenden Bahn-Reichs, in dem die Sonne niemals untergeht, verabschieden.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit in den kommenden Jahren muss in der Zeitzone Deutschland liegen. Hier geht es nicht um die ganz große Vision, sondern es warten viele, oft kleine, Baustellen. Der Personen- und Güterverkehr muss endlich so attraktiv werden, dass sich mehr Menschen und viel mehr Unternehmen für die Schiene entscheiden.

Das klingt wahnsinnig banal, ist es aber nicht.