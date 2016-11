Flaute bei Richemont Schweizer Luxusuhren-Konzern tauscht Führungsriege aus

Nach einem heftigen Gewinneinbruch im ersten Geschäftshalbjahr räumt der auf Luxusuhren spezialisierte Schweizer Konzern Richemont im Management auf. Sowohl Vorstandschef Richard Lepeu (64) als auch Finanzvorstand Gary Saage (56) werden im kommenden Jahr das Unternehmen verlassen, teilte Richemont mit. Ein Nachfolger für Lepeu steht noch nicht fest.

Auch auf der unteren Management-Ebene und im Verwaltungsrat gibt es etliche Veränderungen. Man wolle die Verantwortlichkeiten neu verteilen, um schneller auf die Herausforderungen in der Luxusbranche reagieren zu können, hieß es.

Richemont ist der zweitgrößte Luxuskonzern der Welt. Er verkauft unter anderem Cartier-Schmuck und Edeluhren der Marken Piaget und IWC sowie teure Bekleidung, Lederwaren und exklusive Schreibutensilien, etwa von der Marke Montblanc.

Wegen der schwachen Nachfrage nach Luxusuhren musste der Hersteller zuletzt in größerem Maße unverkaufte Uhren von Händlern zurücknehmen. Durch die so anfallenden Kosten sank der Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr, das im September endete, um gut die Hälfte auf 540 Millionen Euro. Der Umsatz ging um 13 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro zurück. Richemont kündigte Ladenschließungen in China an und erwägt zudem einen Einstellungsstopp. Auch die Uhrenproduktion wird heruntergefahren.

Die Uhrenindustrie leidet schon länger unter dem veränderten Einkaufsverhalten der chinesischen Verbraucher. Diese reisen nicht mehr so häufig und geben auf ihren Trips ins Ausland auch weniger aus. Das liegt neben wirtschaftlichen Gründen auch an den Maßnahmen der chinesischen Regierung. Diese versucht durch höhere Steuern die Einkäufe im Ausland zu bremsen und im Gegenzug den Konsum in der Heimat zu stärken. Zusätzlich lähmt die Angst vor Terroranschlägen den Tourismus.