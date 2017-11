Robert Mercer Trump-Geldgeber tritt als Hedgefonds-Chef ab

In einer E-Mail an Investoren hat der amerikanische Hedgefonds-Unternehmer Robert Mercer angekündigt, dass er sich als Co-Chef und Mitglied des Verwaltungsrates von Renaissance Technologies zurückziehen wird. Zudem werde er seine Anteile an der ultrakonservativen Internetseite "Breitbart News" an seine Tochter Rebekah verkaufen, heißt es in der Mitteilung, aus der unter anderem die "New York Times" zitiert. Für den Verkauf der "Breitbart"-Anteile führte Mercer demnach "persönliche Gründe" an.

Mercer werde sich ab dem 1. Januar 2018 aus der Führung des Hedgefonds zurückziehen. Der 71-Jährige wolle sich aber weiterhin in der Forschungsabteilung engagieren. Der 50-Milliarden-Dollar Hedgefonds Renaissance Technologies - kurz: RenTech - investiert mittels komplexer Computeralgorithmen.

Einen Grund für seinen Rückzug nennt Mercer in dem Schreiben nicht explizit. Er stand während des US-Präsidentschaftswahlkampfes und in den Monaten nach der Wahl immer wieder in der Kritik - und das erwähnte er auch in der Mitteilung. Mercer gilt als einer der wichtigsten Geldgeber der Kampagne von Donald Trump und sorgte Medienberichten zufolge auch dafür, dass Steve Bannon und Kellyanne Conway ihre wichtigen Beraterposten im Trump-Team bekamen. Bannon wurde später entlassen und führt seitdem wieder "Breitbart News".

Mercer distanzierte sich nun von dem ultrarechten Journalisten Milo Yiannopoulos, den er einst unterstützt hatte. Auch seine Äußerungen über seinen Zögling Bannon können als Distanzierung interpretiert werden: Er habe großen Respekt vor Bannon und habe auch ab und zu Politisches mit ihm diskutiert, schrieb Mercer. "Ich treffe aber meine eigenen Entscheidungen darüber, wen ich politisch unterstütze. Diese Entscheidungen stimmen nicht immer mit denen von Herrn Bannon überein."