Radikaler Rückbau Rocket Internet baut in Berlin massiv Personal ab

Die Start-up-Holding Rocket Internet kürzt hunderte Stellen. Dies berichtet das manager magazin. Rocket-Chef Oliver Samwer wolle auf diese Weise die hohen Verluste der Holding reduzieren.

Statt mehr als 400 Mitarbeiter wie noch Ende vergangenen Jahres sollen in der Berliner Zentrale inzwischen weniger als 200 sitzen, nicht mal mehr die Hälfte also. In der Personalabteilung werde unter der Hand sogar das Ziel ausgegeben, auf rund 100 zu kommen - und zwar noch im laufenden Jahr. "Wo es irgend geht, werden Leute in Ventures verschoben", zitiert manager magazin einen Insider. Rocket wollte dazu keine Stellung nehmen.

Hinter dem Schrumpfkurs offenbar ein Strategieschwenk: Während Rocket Internet beim Börsengang vor zwei Jahren darauf gesetzt habe, selbst Unternehmen auszugründen, fokussiere die Start-up-Holding inzwischen zuvorderst auf Investments in bereits gegründete Unternehmen. Mehrere eigene Ausgründungen mussten zuletzt wieder dichtgemacht werden.